No ES: vítimas de acidente com três mortes na BR 262 são identificadas

Três pessoas morreram em um grave acidente no final da manhã desta terça-feira (1°), na BR-262, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. Duas vítimas, que estavam no Ford Ka, eram moradoras de Caratinga, município de Minas Gerais. Além deles, o condutor da caminhonete Toyota Hilux, de Venda Nova do Imigrante, faleceram no local.
Ana Maria de Miranda Saygli, de 70 anos, e o motorista, Otacir Eller, de 53 anos, estavam no Ford Ka. Ana Maria era formada em História e dedicou boa parte da vida à educação por mais de 50 anos, sendo professora do Centro Universitário de Caratinga (Unec) por 46 anos, desde 1976. Ela também trabalhou no Colégio Cenecista de Caratinga (Cnec).
Otacir Eller, que dirigia o veículo, era motorista profissional e atuou em diversas empresas de transporte em Minas Gerais. Segundo familiares, Otacir havia sido contratado para buscar Ana Maria de Miranda Saygli em Guarapari. Ele também residia em Caratinga com a família.
Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte dos moradores de Caratinga. “Hoje é o fim de um ciclo e é com lágrimas nos olhos que vemos partir aquele que foi um dia grande colega de trabalho nosso aqui na Rio Doce. Atualmente ele era motorista da Viação Presidente. Passamos por demasiada coisa juntos para que isto seja uma mera despedida. Mais Não. Você partiu, nos deixou agora para sempre. Jamais esqueceremos o seu companheirismo e dedicação. Adeus, colega de trabalho e amigo para sempre”, escreveu a empresa Viação Rio Doce.
O acidente também envolveu uma caminhonete Hillux que era dirigida por Dorval Coelho, de 45 anos. Ele era morador de Venda Nova do Imigrante, região de Serrana do Espírito Santo. O motorista da carreta, de 58 anos, não ficou ferido. As causas da batida ainda são investigadas.