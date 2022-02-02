Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia em Muniz Freire

No ES: vítimas de acidente com três mortes na BR 262 são identificadas

A colisão envolvendo dois carros de passeio e uma carreta vitimou dois ocupantes do Ford Ka e ainda o condutor da Hilux. Colisão ocorreu nesta terça (1)

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 13:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 fev 2022 às 13:03
Acidente mata três pessoas na BR 262, em Muniz Freire
Três pessoas morrem em acidente envolvendo dois carros e uma carreta, na BR 262, em Muniz Freire Crédito: Redes Sociais
Três pessoas morreram em um grave acidente no final da manhã desta terça-feira (1°), na BR-262, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. Duas vítimas, que estavam no Ford Ka, eram moradoras de Caratinga, município de Minas Gerais. Além deles, o condutor da caminhonete Toyota Hilux, de Venda Nova do Imigrante, faleceram no local.
Ana Maria de Miranda Saygli, de 70 anos, e o motorista, Otacir Eller, de 53 anos, estavam no Ford Ka. Ana Maria era formada em História e dedicou boa parte da vida à educação por mais de 50 anos, sendo professora do Centro Universitário de Caratinga (Unec) por 46 anos, desde 1976. Ela também trabalhou no Colégio Cenecista de Caratinga (Cnec).
Otacir Eller, que dirigia o veículo, era motorista profissional e atuou em diversas empresas de transporte em Minas Gerais. Segundo familiares, Otacir havia sido contratado para buscar Ana Maria de Miranda Saygli em Guarapari. Ele também residia em Caratinga com a família.
Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte dos moradores de Caratinga. “Hoje é o fim de um ciclo e é com lágrimas nos olhos que vemos partir aquele que foi um dia grande colega de trabalho nosso aqui na Rio Doce. Atualmente ele era motorista da Viação Presidente. Passamos por demasiada coisa juntos para que isto seja uma mera despedida. Mais Não. Você partiu, nos deixou agora para sempre. Jamais esqueceremos o seu companheirismo e dedicação. Adeus, colega de trabalho e amigo para sempre”, escreveu a empresa Viação Rio Doce.
O acidente também envolveu uma caminhonete Hillux que era dirigida por Dorval Coelho, de 45 anos. Ele era morador de Venda Nova do Imigrante, região de Serrana do Espírito Santo. O motorista da carreta, de 58 anos, não ficou ferido. As causas da batida ainda são investigadas.

Veja Também

Famílias ficam desalojadas em Mimoso do Sul após temporais no ES

Carreta fica atravessada e derruba carga de celulose na rodovia em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 262 Minas Gerais Muniz Freire Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados