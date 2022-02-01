Vídeo: acidente mata três pessoas na BR 262, em Muniz Freire

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vídeo acima). Três pessoas morreram em um acidente envolvendo uma caminhonete, um carro e uma carreta no final da manhã desta terça-feira (1°), na BR 262 , em Muniz Freire , Região do Caparaó. Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a batida aconteceu por volta das 11h30, no km 142, no sentido Venda Nova do Imigrante - Ibatiba, e a pista precisou ser parcialmente interditada. Um motorista que passava pela via registrou imagens do local após a colisão ().

A informação repassada pelo Corpo de Bombeiros à PRF é de que três pessoas morreram no local, presas às ferragens. A perícia foi acionada. As causas do acidente não foram informadas.

No início da noite desta terça-feira, às 19h15, a PRF informou que a pista já havia sido liberada e os veículos envolvidos no acidente, retirados do local.

Acidente mata três pessoas na BR 262, em Muniz Freire

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são duas pessoas que estavam no Ford Ka e o condutor da Toyota Hilux. Os três morreram no local. "Os corpos foram retirados dos veículos e deixados aos cuidados da Polícia Civil.", disse a corporação, em nota.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou, na tarde desta terça-feira, que a ocorrência ainda estava em andamento.