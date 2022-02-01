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Região do Caparaó

Vídeo: acidente mata três pessoas na BR 262, em Muniz Freire

Colisão envolveu uma carreta, um carro e uma caminhonete, às 11h30 desta terça-feira (1°). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, acidente aconteceu no km 142

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 14:28

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 fev 2022 às 14:28
Três pessoas morreram em um acidente envolvendo uma caminhonete, um carro e uma carreta no final da manhã desta terça-feira (1°), na BR 262, em Muniz Freire, Região do Caparaó. Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por volta das 11h30, no km 142, no sentido Venda Nova do Imigrante - Ibatiba, e a pista precisou ser parcialmente interditada. Um motorista que passava pela via registrou imagens do local após a colisão (vídeo acima).
A informação repassada pelo Corpo de Bombeiros à PRF é de que três pessoas morreram no local, presas às ferragens. A perícia foi acionada. As causas do acidente não foram informadas. 
No início da noite desta terça-feira, às 19h15, a PRF informou que a pista já havia sido liberada e os veículos envolvidos no acidente, retirados do local.

Acidente mata três pessoas na BR 262, em Muniz Freire

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são duas pessoas que estavam no Ford Ka e o condutor da Toyota Hilux. Os três morreram no local. "Os corpos foram retirados dos veículos e deixados aos cuidados da Polícia Civil.", disse a corporação, em nota.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou, na tarde desta terça-feira, que a ocorrência ainda estava em andamento.

Atualização

01/02/2022 - 7:17
A Polícia Rodoviária Federal avisou que o trecho da BR 262 onde ocorreu o acidente, que havia sido parcialmente interditado, já estava liberado. O texto foi atualizado.

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