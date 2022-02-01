Polícia Civil investiga morte de agricultor em Santa Teresa

Osmar Magdalon trabalhava no plantio de tomates em Santa Teresa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O corpo de um homem foi encontrado em uma escada dentro de um prédio no bairro Vila Nova, em Santa Teresa , na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (31). A vítima foi identificada pela família como o agricultor Osmar Geraldo Magdalon, de 50 anos. A causa da morte é investigada pela Delegacia de Polícia (DP) de Santa Teresa.

Uma moradora do prédio acionou a Polícia Militar , que ao chegar ao local se deparou com o homem caído, já sem vida. De acordo com a PM, não foi possível atestar, no momento, a causa da morte. A perícia foi chamada e inspecionou a cena.

Segundo o aposentado João Roberto Magdalon, de 67 anos, irmão de Osmar, o corpo tinha um grande hematoma na cabeça e uma mancha roxa em um lado do rosto. O chão no corredor estava cheio de sangue. “Não podemos acusar nada, por enquanto. O corpo dele estava caído, com a cabeça e o rosto machucados. Uma mulher disse ter ouvido um barulho durante a noite ou madrugada. Tudo indica que foi uma queda. Não dá para saber se ele foi empurrado, porque não temos nenhuma prova”, relatou para A Gazeta.

VÍCIOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Há cerca de quatro meses, Osmar foi esfaqueado e ficou em estado grave. O produtor rural Wolmar Carlos Magdalon, de 54 anos, também irmão da vítima, revelou que o familiar tinha dependência de bebidas alcoólicas e drogas. A família, inclusive, se empenhou para que ele se livrasse dos vícios.

“Ele foi internado por seis meses. Estava melhorando, mas recaiu. Tinha más companhias. A gente tentou tirar ele de tudo quanto é jeito dessa situação. Há quatro meses ele foi esfaqueado, tomou duas facadas quase mortais e conseguiu sobreviver. Permaneceu internado por uns dois meses. Ficou outros dois com a gente e depois voltou com essa vida”, lamentou Wolmar.

Osmar foi enterrado na manhã desta terça-feira (1), por volta das 9h, na comunidade de Várzea Alegre, em Santa Teresa. Ele tinha uma filha de 20 anos e era divorciado.

INVESTIGAÇÃO