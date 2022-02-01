Alertas vermelho e laranja: ventos podem passar dos 100km/h no ES

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Cumprindo a previsão, a chuva forte – acompanhada de raios e de vento forte – foi registrada por moradores na noite desta terça-feira. Um morador gravou um vídeo que mostra a tempestade e ruas do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, começando a alagar (vídeo acima). Um leitor de A Gazeta também fez registros da chuva, mostrando a BR 262 alagada em frente a um shoppind em Cariacica. Veja abaixo:

Chuva alaga a BR 262, em frente a shopping de Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

O vermelho, de grande perigo, vale até às 10h desta quarta-feira (2). Nele as chuvas podem ser acima de 60 mm/h ou até 100 mm/dia, além de ventos que podem passar dos 100 km/h. Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

Alertas laranja e vermelhos emitidos pelo Inmet nesta terça-feira (1º) Crédito: Inmet

Municípios no alerta vermelho:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Baixo Guandu Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro Laranja da Terra Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Maria de Jetibá São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante

Orientações do Inmet para essas cidades:

Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos;

Em caso de situação de grande perigo confirmada: procure abrigo, evite permanecer ao ar livre;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

ALERTA LARANJA

Nas cidades contidas no alerta laranja, de perigo, válido até às 10h desta quarta-feira (2), chove entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos ficam entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Cidades em laranja:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alto Rio Novo Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Cariacica Colatina Conceição da Barra Domingos Martins Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guarapari Ibiraçu Itaguaçu Itarana Jaguaré João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marechal Floriano Marilândia Montanha Mucurici Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha