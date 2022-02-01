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Chuva no ES

Alertas vermelho e laranja: ventos podem passar dos 100km/h no ES

Com fevereiro iniciando com instabilidade climática, o Inmet emitiu dois avisos que se prolongam por todo o Estado; há possibilidade de temporais e ventania

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 11:27

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 fev 2022 às 11:27
Como mostrado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), fevereiro começou com o tempo instável e possibilidade de tempestades no Espírito Santo. Nesta linha, na manhã desta terça-feira (1ª), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçou a previsão e emitiu dois alertas de chuvas intensas no Estado, um vermelho e um laranja, ambos válidos até esta quarta-feira (2). 
Cumprindo a previsão, a chuva forte – acompanhada de raios e de vento forte – foi registrada por moradores na noite desta terça-feira. Um morador gravou um vídeo que mostra a tempestade e ruas do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, começando a alagar (vídeo acima). Um leitor de A Gazeta também fez registros da chuva, mostrando a BR 262 alagada em frente a um shoppind em Cariacica. Veja abaixo:
Chuva alaga a BR 262, em frente a shopping de Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
O vermelho, de grande perigo, vale até às 10h desta quarta-feira (2). Nele as chuvas podem ser acima de 60 mm/h ou até 100 mm/dia, além de ventos que podem passar dos 100 km/h. Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.
Alertas laranja e vermelhos emitidos pelo Inmet nesta terça-feira (1º)
Alertas laranja e vermelhos emitidos pelo Inmet nesta terça-feira (1º) Crédito: Inmet
Municípios no alerta vermelho:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itapemirim
  23. Itarana
  24. Iúna
  25. Jerônimo Monteiro
  26. Laranja da Terra
  27. Marataízes
  28. Marechal Floriano
  29. Mimoso do Sul
  30. Muniz Freire
  31. Muqui
  32. Piúma
  33. Presidente Kennedy
  34. Rio Novo do Sul
  35. Santa Maria de Jetibá
  36. São José do Calçado
  37. Vargem Alta
  38. Venda Nova do Imigrante
  • Orientações do Inmet para essas cidades:
  • Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos;
  • Em caso de situação de grande perigo confirmada: procure abrigo, evite permanecer ao ar livre;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

ALERTA LARANJA

Nas cidades contidas no alerta laranja, de perigo, válido até às 10h desta quarta-feira (2), chove entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos ficam entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Cidades em laranja:

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Vídeo: chuva forte e vento causam estragos em Guarapari

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Cariacica
  10. Colatina
  11. Conceição da Barra
  12. Domingos Martins
  13. Ecoporanga
  14. Fundão
  15. Governador Lindenberg
  16. Guarapari
  17. Ibiraçu
  18. Itaguaçu
  19. Itarana
  20. Jaguaré
  21. João Neiva
  22. Laranja da Terra
  23. Linhares
  24. Mantenópolis
  25. Marechal Floriano
  26. Marilândia
  27. Montanha
  28. Mucurici
  29. Nova Venécia
  30. Pancas
  31. Pedro Canário
  32. Pinheiros
  33. Ponto Belo
  34. Rio Bananal
  35. Santa Leopoldina
  36. Santa Maria de Jetibá
  37. Santa Teresa
  38. São Domingos do Norte
  39. São Gabriel da Palha
  40. São Mateus
  41. São Roque do Canaã
  42. Serra
  43. Sooretama
  44. Viana
  45. Vila Pavão
  46. Vila Valério
  47. Vila Velha
  • Recomendações do Instituto para os municípios em laranja:
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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