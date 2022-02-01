Alertas vermelho e laranja: ventos podem passar dos 100km/h no ES

Como mostrado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), fevereiro começou com o tempo instável e possibilidade de tempestades no Espírito Santo. Nesta linha, na manhã desta terça-feira (1ª), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçou a previsão e emitiu dois alertas de chuvas intensas no Estado, um vermelho e um laranja, ambos válidos até esta quarta-feira (2).
Cumprindo a previsão, a chuva forte – acompanhada de raios e de vento forte – foi registrada por moradores na noite desta terça-feira. Um morador gravou um vídeo que mostra a tempestade e ruas do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, começando a alagar (vídeo acima). Um leitor de A Gazeta também fez registros da chuva, mostrando a BR 262 alagada em frente a um shoppind em Cariacica. Veja abaixo:
O vermelho, de grande perigo, vale até às 10h desta quarta-feira (2). Nele as chuvas podem ser acima de 60 mm/h ou até 100 mm/dia, além de ventos que podem passar dos 100 km/h. Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.
Municípios no alerta vermelho:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Orientações do Inmet para essas cidades:
- Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos;
- Em caso de situação de grande perigo confirmada: procure abrigo, evite permanecer ao ar livre;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
ALERTA LARANJA
Nas cidades contidas no alerta laranja, de perigo, válido até às 10h desta quarta-feira (2), chove entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos ficam entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Cidades em laranja:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Recomendações do Instituto para os municípios em laranja:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).