Céu dividido: chuva e sol são registrados ao mesmo tempo no ES

Céu dividido entre sol e chuva registrado no início da tarde deste domingo (30), na Grande Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

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O fenômeno, popularmente associado a indícios de sorte ou azar, acontece em meio à previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) de um entardecer de domingo (30) com áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade, que provocam pancadas de chuva com trovoadas isoladas na região Sul e nos trechos sul e oeste da região Serrana, além da Grande Vitória.

No período da noite, as trovoadas avançam pelas demais áreas da região Serrana, na região Noroeste e no trecho oeste da região Norte. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), poucas nuvens e calor nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva.

Já nesta segunda-feira (31), último dia de janeiro, também de acordo com o Incaper, deve haver chuva rápida entre a madrugada e manhã no litoral Norte e tempo aberto nos demais horários. Nas demais localidades do Espírito Santo, sol e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Também está previsto vento moderado no litoral, com chance de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.