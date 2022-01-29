Céu avermelhado no ES tem relação com erupção de vulcão em Tonga

Céu alaranjado na Grande Vitória nesta quinta-feira (27) Crédito: Giovana Destri

A erupção do vulcão submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai aconteceu no dia 15 de janeiro e devastou todo o Pacífico. Pelo menos cinco pessoas morreram. Segundo a NASA, a explosão foi centenas de vezes mais potente do que a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial.

Como a atividade vulcânica foi intensa, partículas de fumaça foram lançadas na estratosfera, camada alta da atmosfera, e transportadas para longas distâncias. Foram mais de 13 mil quilômetros até chegar ao Brasil. Isso levou à coloração diferenciada que tem sido observada no céu no Espírito Santo, como explicou a professora e pesquisadora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (USP) Marcia Yamaso em entrevista à Agência Brasil.

“As imagens de satélite mostraram quando a pluma [que consiste em cinza vulcânica] chegou e tem um pesquisador do Ipem [Instituto de Pesos e Medidas] que tem uma instrumentação e identificou claramente a chegada dessa pluma no dia 26 de janeiro, por volta das 4h da manhã”, disse ela.

Amanhecer de quinta-feira (27) na Serra, Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Zoom Earth, especializada em imagens de satélite, chegou a fazer uma publicação nas suas redes sociais sobre a presença da pluma da erupção do vulcão na costa do Brasil.

Ash from the #TongaVolcano eruption has now drifted more than half way around the world — to Brazil ??



Here you can see the milky-white ash clouds turn brown as the sun sets over the South Atlantic ? pic.twitter.com/Ke1rhfcRRL — Zoom Earth (@zoom_earth) January 24, 2022

De acordo com a MetSul Meteorologia , as cores muito vibrantes do céu no Espírito Santo coincidiram justamente com o período em que a pluma vulcânica estava no litoral do Brasil, com maior densidade na costa mais ao Norte da Região Sudeste, pelas imagens de satélite.

Imagens de satélite mostram as partículas na atmosfera Crédito: Reprodução/NASA

Segundo a MetSul, esta não é a primeira vez que uma pluma vulcânica alcança o Brasil, mas os episódios anteriores documentados eram de vulcões na região, nos Andes, como o Lascar (1993) e o Puyehue-Cordón Caulle (2011) com impactos mais no Sul do Brasil.

Apesar de serem resultado de uma erupção, esses gases não trazem riscos para a população brasileira, segundo a pesquisadora Marcia Yamaso.

“Como está há 26 km, muito alto, antes de se depositar e chegar aqui embaixo, essa pluma vai se dissolvendo, vai se espalhando cada vez mais. Então, quando começar a depositar, vai ficar em quantidades tão pequena que, realmente, para a população não há risco”.

Foto do céu registrada na Serra neste sábado (29) Crédito: Darshany Loyola