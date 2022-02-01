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Previsão semanal

Fevereiro começa com tempo instável e tempestades no Estado

Zona de Convergência do Atlântico Sul gera pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas e queda de granizo; temperaturas abaixam em todo o ES

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 09:39

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 fev 2022 às 09:39
Raios durante tempestades no Espírito Santo
A Grande Vitória e outras regiões do Estado registraram raios, trovoadas e muita chuva nos últimos dias Crédito: Vitor Jubini
O mês de fevereiro começa com tempo instável no Espírito Santo devido à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fenômeno provoca pancadas de chuva com trovoadas e diminui as temperaturas em todo o Estado. Nos últimos dias, os termômetros ficaram nas alturas e uma cidade capixaba chegou a ser a mais quente do país
Nesta terça-feira (1º), o tempo fica quente e abafado. A partir da tarde, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas e possibilidade de queda de granizo por toda a metade Sul capixaba, Grande Vitória e regiões Noroeste e Norte. Na região Nordeste, o sol fica entre nuvens e não há expectativa de chuva. Podem ocorrer rajadas de vento entre o litoral Sul e o Metropolitano.
Na quarta-feira (2), o tempo segue instável devido à atuação da Zona de Convergência. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em todas as áreas do Estado. Em alguns momentos do dia, a chuva ocorre em forma de pancadas com trovoadas. O vento sopra com moderada intensidade pelo trecho litorâneo. As temperaturas diminuem em todas as regiões.
A quinta-feira (3) será de sol entre muitas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em todo o território capixaba. No extremo Norte do Estado a chuva ocorre de forma fraca. As temperaturas seguem amenas.
Por fim, na sexta-feira (4), o sol fica entre nuvens e com chuva à tarde nas regiões Sul e Serrana. Na Grande Vitória, a precipitação ocorre de forma fraca no início da manhã. As demais áreas do Estado têm predomínio de sol e não há expectativa de chuva.

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