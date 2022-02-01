Fevereiro começa com tempo instável e tempestades no Estado

A Grande Vitória e outras regiões do Estado registraram raios, trovoadas e muita chuva nos últimos dias Crédito: Vitor Jubini

Nesta terça-feira (1º), o tempo fica quente e abafado. A partir da tarde, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas e possibilidade de queda de granizo por toda a metade Sul capixaba, Grande Vitória e regiões Noroeste e Norte. Na região Nordeste, o sol fica entre nuvens e não há expectativa de chuva. Podem ocorrer rajadas de vento entre o litoral Sul e o Metropolitano.

Na quarta-feira (2), o tempo segue instável devido à atuação da Zona de Convergência. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em todas as áreas do Estado. Em alguns momentos do dia, a chuva ocorre em forma de pancadas com trovoadas. O vento sopra com moderada intensidade pelo trecho litorâneo. As temperaturas diminuem em todas as regiões.

A quinta-feira (3) será de sol entre muitas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em todo o território capixaba. No extremo Norte do Estado a chuva ocorre de forma fraca. As temperaturas seguem amenas.