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Perigo potencial

Inmet emite alerta de chuva intensa para mais de 40 cidades do ES

O alerta amarelo vale das 10h desta segunda até às 10h de terça-feira (1°); confira a lista completa com os municípios
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 jan 2022 às 11:52

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 11:52

Inmet emite alerta de chuva intensa para mais de 40 cidades do ES
Inmet emite alerta de chuva intensa para mais de 40 cidades do ES Crédito: Reprodução Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta nesta segunda-feira (31) para a possibilidade de chuva intensa em 43 cidades capixabas. O alerta amarelo, de perigo potencial, vale das 10h desta segunda até às 10h de terça-feira (1º). 
Há a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. O risco é considerado baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Lista dos municípios no alerta amarelo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Atílio Vivacqua
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Bom Jesus do Norte 
  12. Brejetuba
  13. Cachoeiro de Itapemirim
  14. Castelo
  15. Conceição do Castelo
  16. Divino de São Lourenço
  17. Domingos Martins
  18. Dores do Rio Preto
  19. Ecoporanga
  20. Guaçuí
  21. Ibatiba
  22. Ibitirama
  23. Iconha
  24. Irupi
  25. Itaguaçu
  26. Itapemirim
  27. Itarana
  28. Iúna
  29. Jerônimo Monteiro
  30. Laranja da Terra
  31. Mantenópolis
  32. Marataízes
  33. Marechal Floriano
  34. Mimoso do Sul
  35. Muniz Freire
  36. Muqui
  37. Piúma
  38. Presidente Kennedy
  39. Rio Novo do Sul
  40. Santa Maria de Jetibá
  41. São José do Calçado
  42. Vargem Alta
  43. Venda Nova do Imigrante
Neste domingo (30), Aracruz, Ibiraçu, Mimoso do Sul e outras cidades foram fortemente atingidas por temporais, que saudaram estragos e prejuízos materiais. Desta vez, o alerta não abrange as regiões mais ao Norte do Estado. 

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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