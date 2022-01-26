Nuvem-prateleira chama atenção no céu de Aracruz

"Em uma primeira análise, trata-se de uma Cumulonimbus arcus, um tipo de nuvem cujo aspecto é de uma longa, baixa e densa camada horizontal, anexada logo abaixo de uma nuvem-mãe (neste caso, uma Cumulonimbus), formada em função das chuvas que deviam estar ocorrendo no município", esclareceu o órgão.