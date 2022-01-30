Aracruz: chuva derruba árvore e provoca interdição da ES 257

Com o temporal que atingiu o município de Aracruz , no Norte do Estado, uma árvore caiu e deixou totalmente interditada a rodovia ES 257, que liga o município a Ibiraçu, no trecho próximo ao restaurante Broeto. De acordo com a Defesa Civil de Aracruz, equipes da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local.

A estrada está novamente liberada para fluxo de veículos na manhã desta segunda-feira (31). Segundo informações do Corpo de Bombeiros para a TV Gazeta Norte, os trabalhos para a retirada da árvore foram concluídos ainda no domingo. Neste momento, o trânsito funciona em pare e siga, devido a operação de limpeza da via e retirada de troncos feita por profissionais do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES).

No vídeo enviado por leitores de A Gazeta, é possível ver que motociclistas ainda tentam passar por cima da vegetação.

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Em outro video, motoristas que precisam passar pelo trecho também ajudam no trabalho de remoção da árvore. Por causa da interdição, uma fila de veículos se formou no local.

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Fila de carros devido a interdição

Corpo de Bombeiros e a Prefeitura foram demandados para saber se há previsão de liberação da pista. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

MAIS PROBLEMAS

Além da árvore, dois postes caíram na rua da empresa Imetame, também em Aracruz. As equipes serão deslocadas para o local, quando concluírem o trabalho na ES 257, segundo a Defesa Civil.

Poste derrubado pela chuva, em Aracruz, neste domingo (30) Crédito: Leitor | A Gazeta