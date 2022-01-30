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Aracruz: chuva derruba árvore e provoca interdição da ES 257

Rodovia que liga o município a Ibiraçu foi totalmente interditada na tarde deste domingo (30). Motoristas que precisam passar pelo trecho também ajudaram no trabalho de remoção da árvore

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 17:39

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

30 jan 2022 às 17:39
Com o temporal que atingiu o município de Aracruz, no Norte do Estado, uma árvore caiu e deixou totalmente interditada a rodovia ES 257, que liga o município a Ibiraçu, no trecho próximo ao restaurante Broeto. De acordo com a Defesa Civil de Aracruz, equipes da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local. 
A estrada está novamente liberada para fluxo de veículos na manhã desta segunda-feira (31). Segundo informações do Corpo de Bombeiros para a TV Gazeta Norte, os trabalhos para a retirada da árvore foram concluídos ainda no domingo. Neste momento, o trânsito funciona em pare e siga, devido a operação de limpeza da via e retirada de troncos feita por profissionais do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES).
No vídeo enviado por leitores de A Gazeta, é possível ver que motociclistas ainda tentam passar por cima da vegetação.
 Em outro video, motoristas que precisam passar pelo trecho também ajudam no trabalho de remoção da árvore. Por causa da interdição, uma fila de veículos se formou no local.

Fila de carros devido a interdição

Corpo de Bombeiros e a Prefeitura foram demandados para saber se há previsão de liberação da pista. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

MAIS PROBLEMAS

Além da árvore, dois postes caíram na rua da empresa Imetame, também em Aracruz. As equipes serão deslocadas para o local, quando concluírem o trabalho na ES 257, segundo a Defesa Civil.
Árvore cai e interdita ES 257, em Aracruz.
Poste derrubado pela chuva, em Aracruz, neste domingo (30) Crédito: Leitor | A Gazeta

Atualização

31/01/2022 - 10:59
Na manhã desta segunda-feira (31), o tráfego na rodovia estadual foi colocado em modo "pare e siga" para o trabalho de limpeza da ES 257. A reportagem foi atualizada. 

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