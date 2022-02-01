Cidade do ES foi a mais quente do Brasil no último dia de janeiro

Vista aérea da cidade de Ecoporanga Crédito: Divulgação/Prefeitura de Ecoporanga

O calorão que vem fazendo no Espírito Santo não é somente uma percepção dos capixabas. De acordo com o Climatempo, nesta segunda-feira (31), último dia de janeiro, Ecoporanga , na Região Noroeste, foi a cidade mais quente do Brasil, registrando 37,5 °C.

Outros municípios também registraram altas temperaturas: Marilândia (37,0 °C), Nova Venécia (35,8 °C), Linhares (35,7 °C), Presidente Kennedy e Vitória (35,5 °C).

Também nesta segunda-feira (31), a Capital teve o dia mais quente do ano. Conforme medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o recorde anterior em Vitória era de 35,1 °C, em 12 de janeiro.

UM ALÍVIO VINDO AÍ

Segundo o Climatempo, o calorão deve diminuir neste início de fevereiro. Áreas de instabilidade voltaram a se espalhar sobre o Espírito Santo e persistem ao longo da semana. A chuva será frequente e há risco de chuva forte, incluindo a Grande Vitória.