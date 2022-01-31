Vídeo: chuva forte causa estragos em Guarapari

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A Gazeta enviaram gravações que mostram o teto que caiu em uma hamburgueria e um vidro que soltou da varanda de um prédio, além de desabamento em depósito de material de construção durante o temporal (veja vídeo acima). A chuva forte que atinge Guarapari , município da Grande Vitória , nesta segunda-feira (31), vem causando prejuízos a estabelecimentos comerciais da cidade. Leitores deenviaram gravações que mostram o teto que caiu em uma hamburgueria e um vidro que soltou da varanda de um prédio, além de desabamento em depósito de material de construção durante o temporal ().

Uma funcionária de uma hamburgueria na Praia do Morro, que preferiu não ser identificada, afirmou que não houve chuva de granizo, mas que a tempestade foi tão forte que derrubou o teto do estabelecimento por volta das 14h.

Empregados da loja JB Material de Construção, localizada no bairro Aeroporto, também confirmaram que, no mesmo horário, houve prejuízos ao depósito do estabelecimento. Apesar dos danos à estrutura do local, não houve feridos e os funcionários conseguiram sair a tempo. Veja como ficou a loja:

Loja de material de construção sofre grandes prejuízos durante tempestade em Guarapari Crédito: Leitor A Gazeta

Demandada pela reportagem, a Coordenadoria de Defesa Civil Estadual informou que não recebeu, até o momento, relato oficial de chuva de granizo. O órgão informou as ocorrências registradas. Confira: