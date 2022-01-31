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Sul do ES

Ciclista morre após acidente com caminhão na BR 101 em Anchieta

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o impacto da batida, o homem morreu no local, na tarde deste domingo (30)

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 10:25

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 jan 2022 às 10:25
Ciclista morreu no local do acidente
Ciclista morreu no local do acidente Crédito: Reprodução/ Espírito Santo Notícias
Um ciclista morreu na tarde deste domingo (30) na localidade de Itaperoroma Baixa, em Anchieta, na BR 101, no Sul do Espírito Santo. A vítima, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), teria tentado atravessar a pista em local proibido, quando foi atingida por um caminhão-baú. A polícia não soube informar se o veículo invadiu a contramão da rodovia.
O acidente aconteceu por volta das 16h40, no quilômetro 369. De acordo com a PRF, com o impacto, o ciclista morreu no local. A Eco101 informou que a Polícia Civil e o Serviço Médico Legal foram acionados. A pista foi totalmente liberada às 19h07.
O nome e a idade da vítima não foram informados pela polícia. A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem. Assim que houver retorno, o conteúdo será atualizado.

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