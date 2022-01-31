Ciclista morre após acidente com caminhão na BR 101 em Anchieta

Um ciclista morreu na tarde deste domingo (30) na localidade de Itaperoroma Baixa, em Anchieta, na BR 101, no Sul do Espírito Santo. A vítima, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), teria tentado atravessar a pista em local proibido, quando foi atingida por um caminhão-baú. A polícia não soube informar se o veículo invadiu a contramão da rodovia.
O acidente aconteceu por volta das 16h40, no quilômetro 369. De acordo com a PRF, com o impacto, o ciclista morreu no local. A Eco101 informou que a Polícia Civil e o Serviço Médico Legal foram acionados. A pista foi totalmente liberada às 19h07.
O nome e a idade da vítima não foram informados pela polícia. A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem. Assim que houver retorno, o conteúdo será atualizado.