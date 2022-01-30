Médico que salvou bebê após morte cerebral da mãe morre em acidente no ES

O médico Rafael Teixeira Ribeiro morreu em um acidente de moto na tarde deste domingo (30). De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi na localidade de São Bento, em São Roque do Canaã. Ele era professor e coordenava a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Maternidade São José, em Colatina. Rafael foi um dos médicos responsáveis por salvar a vida da bebê que nasceu 44 dias após a morte cerebral da mãe, em 2016.
Segundo o hospital, o médico atuava desde 2012 na instituição e também já foi coordenador da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Entre tantas vidas que salvou, enquanto trabalhava como Neonatologista Intensivista, está a babe Emanuelly Ferreira da Silva.
A menina nasceu no dia 18 de agosto de 2016, 44 dias depois de a mãe, Rosiele Onofre Pires, 17, ter tido morte cerebral e ser mantida por aparelhos, que foram desligados após a cesariana. Ela nasceu com 30 semanas e dois dias de gestação, pesando 1,1 gramas e travou uma verdadeira batalha pela vida.
Batalha que foi acompanhada de perto por Rafael, durante os 49 dias em que a bebê esteve internada na UTI Neonatal do hospital, em Colatina. Ela teve alta pesando apenas 2,3 quilos. Um ano depois, em 2017, A Gazeta relembrou o caso e visitou a bebe que, com um ano, estava saudável e esperta.
O caso ganhou repercussão após ser publicado com exclusividade por A Gazeta e ter sido veiculado no programa “Fantástico”, da Rede Globo. Em 2017, Rafael recebeu o prêmio de A Gazeta “Capixabas do Ano” na categoria Saúde, pelo empenho em salvar a vida da menina.
Por nota, o hospital afirmou: “Toda a equipe do Hospital São José lamenta a perda do amigo e parceiro de trabalho”. Nas redes sociais, o Centro Universitário do Espírito Santo (a UNESC) também lamentou a morte do médico e professor.
A Polícia Civil informou que foi acionada para "atendimento de ocorrência de trânsito com vítima fatal na tarde deste domingo (30)", na localidade de São Bento, em São Roque do Canaã. O órgão não informou sobre a dinâmica do acidente, com a justificativa de que a ocorrência ainda está em andamento e não há detalhes.