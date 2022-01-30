Covid-19: ES registra dois óbitos e quase 7 mil novos casos em 24h

O Espírito Santo chegou neste domingo (30) ao total de 13.490 mortes e 834.339 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Foram registrados quase 7 mil casos em 24 horas no Estado, que atravessa a quarta onda da pandemia em função da variante Ômicron.
Neste domingo foram confirmados 6.979 novas infecções e dois óbitos, conforme atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Na sexta-feira (28), foram confirmados 19,3 mil casos em 24 horas — número recorde desde o início da pandemia no Estado.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 106.009. Na sequência, aparece Vila Velha (96.446), seguida por Vitória (87.534) e Cariacica (69.675). Na quinta posição está Linhares (43.267), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 14.028 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 11.036. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 8.082 contaminações.
Até este domingo, mais de 2,8 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 679.883 desde o início da pandemia, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 1,62% no Estado.