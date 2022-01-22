Cidades da Grande Vitória abrem agendamento para vacinar crianças com Coronavac

Em Vila Velha, os imunizantes serão a Coronavac e a Pfizer pediátrica. As doses serão administradas na segunda (24), terça (25) e quarta-feira (26), no Tartarugão. Os pais e/ou responsáveis deverão levar a caderneta de vacinação das crianças.

Também poderão agendar a vacinação pessoas com 12 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose, pessoas que precisam tomar a segunda dose de todos os imunizantes e a dose de reforço.