Cidades da Grande Vitória abrem agendamento para vacinar crianças com Coronavac

Após a liberação da Coronavac para crianças pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o envio das doses para os municípios capixabas pelo governo do Estado, algumas cidades já abrem agendamento para aplicação na próxima semana.
A Prefeitura de Vila Velha vai abrir agendamento para a vacinação infantil contra a Covid-19 neste sábado (22), às 17h. São 900 vagas para o público de 5 a 11 anos sem comorbidades. Em Cariacica, serão 4,5 mil vagas abertas na segunda-feira (24), às 14h.
Em Vila Velha, os imunizantes serão a Coronavac e a Pfizer pediátrica. As doses serão administradas na segunda (24), terça (25) e quarta-feira (26), no Tartarugão. Os pais e/ou responsáveis deverão levar a caderneta de vacinação das crianças.
Se a criança apresentar sintomas gripais, é necessário aguardar 30 dias após o início dos sintomas para se vacinar contra a Covid-19. Também é recomendado o intervalo de 15 dias entre a vacina contra Covid-19 e as outros imunizantes do calendário infantil. O agendamento ocorre por meio do site agenda.vilavelha.es.gov.br.
Na cidade de Cariacica, das 4,5 mil doses, 2 mil serão do imunizante Coronavac, voltadas para crianças de 6 a 11 anos. As crianças de 5 anos e as imunossuprimidas serão vacinadas com a Pfizer. As doses serão aplicadas ao longo da próxima semana.
Para realizar o agendamento da criança o pai ou responsável legal deverá fazer cadastro no site vacinaeconfia.es.gov.br, entrar na aba "Dependente" e incluir o nome. No ato da vacinação a criança deve estar acompanhada de um responsável maior de 18 anos.
Também poderão agendar a vacinação pessoas com 12 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose, pessoas que precisam tomar a segunda dose de todos os imunizantes e a dose de reforço.