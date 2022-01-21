Covid: Casagrande avalia novas medidas no ES e recomenda passaporte da vacina

"Vamos discutir na semana que vem com entidades da sociedade capixaba, como a área de comércio, entre outras, algumas medidas que podemos tomar para essa nova fase da pandemia que estamos vivendo. Mas desde já, a nossa recomendação é para que os municípios que migrarão para o risco moderado na próxima semana passem a exigir o passaporte da vacina em restaurantes e bares. Hoje, ele é uma exigência em ambientes fechados, como casamento e shows"