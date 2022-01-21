Covid - Casagrande avalia novas medidas no ES e recomenda passaporte da vacina
Diante do que considerou um “aumento explosivo” de contaminações pelo coronavírus em função da variante Ômicron, o governador do Estado, Renato Casagrande, afirmou, em pronunciamento realizado na noite desta sexta-feira (21), que vai avaliar na próxima semana a adoção de "novas medidas qualificadas" para frear o avanço da pandemia no Espírito Santo.
O governador também recomendou que os municípios que passarem para o risco moderado (amarelo) no mapa de risco exijam, para acesso em qualquer ambiente, a apresentação de comprovante de imunização contra a Covid, o chamado passaporte da vacina, sobretudo em bares e restaurantes.
Desde que entrou na quarta onda da pandemia, o Estado vem quebrando continuamente seus recordes de casos confirmados de coronavírus em 24 horas. Apenas nesta sexta-feira (21) foram registradas mais de 12,7 mil novas infecções, conforme atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
É o terceiro recorde quebrado em um período de 11 dias. No último dia 10, foi registrado o maior número de casos contabilizados até então, quase 7 mil casos em um dia. Exatamente uma semana depois, na segunda-feira (17), esse indicador saltou para mais de 11 mil contaminações em 24 horas.
"Há uma pressão na base do sistema de saúde, há um crescimento de óbitos, e há uma explosão de infecção. Por isso, é fundamental que nós tenhamos as cautelas necessárias para poder romper o processo de transmissão do vírus "
Dentre as ações em andamento para frear a Ômicron, o governador destaca a ampliação da testagem, a notificação eletrônica que permitirá ao trabalhador se afastar do trabalho sem precisar comparecer a uma unidade de saúde para pegar atestado, e o início da vacinação infantil, que deve ganhar ritmo no Estado após a liberação da Coronavac para crianças a partir de 6 anos.
Apesar dos avanços, o novo mapa de risco anunciado pelo governador na noite desta sexta (21), traz cinco cidades de volta ao risco moderado de contaminação pelo coronavírus a partir de segunda-feira (24), entre elas Vila Velha e Serra, na Grande Vitória.
Segundo Casagrande, diante de uma nova onda da pandemia, que tem provocado uma evolução rápida da transmissão e mais lenta do óbito, é preciso tomar novas medidas para conter a situação e, na próxima semana, serão discutidas as possibilidades. Entretanto, algumas ações já podem ser adotadas de imediato.
"Vamos discutir na semana que vem com entidades da sociedade capixaba, como a área de comércio, entre outras, algumas medidas que podemos tomar para essa nova fase da pandemia que estamos vivendo. Mas desde já, a nossa recomendação é para que os municípios que migrarão para o risco moderado na próxima semana passem a exigir o passaporte da vacina em restaurantes e bares. Hoje, ele é uma exigência em ambientes fechados, como casamento e shows"
O passaporte nada mais é que um comprovante de vacinação emitido por meio de um sistema do Ministério da Saúde ou da Sesa, comprovando que aquele cidadão recebeu as doses necessários do imunizante contra o coronavírus.
"A vacina é o principal instrumento que protege a nossa vida. Cada vez mais as pessoas serão cobradas pela vacina, e é preciso que a gente possa incentivar, induzir as pessoas que possam receber a vacina. É fácil ter o comprovante, você pode ir no Vacina e Confia ES, fazer o cadastro, é coisa rapidíssima."