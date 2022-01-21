Covid-19: prefeituras no ES vão vacinar crianças e adultos neste fim de semana

O fim de semana também será momento de vacinação contra a Covid-19 em municípios do Espírito Santo . Algumas prefeituras vão realizar as campanhas de vacinação neste sábado (22) e domingo (23) para a aplicação da primeira dose em crianças com idades entre 5 e 11 anos, e também adolescentes e adultos que precisam tomar a segunda e terceira dose do imunizante.

Municípios do ES mantém a vacinação contra a Covid-19 no fim de semana Crédito: Divulgação/Márcia Leal /Prefeitura de Cachoeiro

O município terá vacinação para primeira dose em adolescentes com idade entre 12 e 17 anos; segunda dose da Pfizer (quem recebeu a primeira dose até 30/11); dose de reforço para pessoas com idade entre 18 e 59 anos (quem recebeu a segunda dose ou dose única até 28/09) e para pessoas com 60 anos ou mais (quem recebeu a segunda dose ou dose única até 30/10),

Já a vacinação infantil acontecerá no sábado no Maanaim de Vitória, na Igreja Batista de Jardim da Penha e unidade de saúde da Ilha das Caieiras, sendo que também é necessário agendamento.

Em Cariacica , haverá vacinação na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Flexal no sábado e domingo. O atendimento para vacinação será das 8h às 17 horas, e não é necessário agendamento.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que poderão vacinar pessoas com 12 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose, além de pessoas que precisam tomar a segunda dose de todos os imunizantes e a dose de reforço.

Já para quem preferir agendar um horário também poderá marcar a vacinação nos Prontos-Atendimentos de Alto Lage e Bela Vista. O agendamento é feito no site Vacina e Confia

No município de Viana , acontece um mutirão de vacinação infantil no sábado, de 08 às 17h, na Policlínica, no bairro Marcílio de Noronha. A vacinação deste grupo será feita por agendamento na plataforma Vacina e Confia

Durante o mutirão, serão ofertadas 800 vagas para crianças de 5 a 11 anos, preferencialmente com comorbidade, e outras 600 vagas por livre demanda para público em geral.

A população de Vila Velha acima de 12 anos que ainda precisa completar o esquema vacinal ou receber a primeira dose da vacina contra Covid pode procurar um dos postos volantes que estarão disponíveis para vacinação, neste sábado (22), das 9 às 15h.

As vacinas para primeira, segunda e terceira doses serão ofertadas por livre demanda, ou seja, sem agendamento, no Tartarugão, Caic (Terra Vermelha) e Centro Integrado. Nos locais também serão ofertadas doses para vacinação contra Influenza.

Também no sábado, das 10 às 17 horas, a Prefeitura da Serra reliza a vacinação contra a Covid-19 sem necessidade de agendamento, no piso L2 do Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras.

Há oportunidades para todos os públicos tomarem o imunizante, exceto crianças. É preciso levar documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS.

Já em São Mateus, no Litoral Norte capixaba, as equipes de vacinação do município vão fazer um mutirão neste sábado (22) para vacinar as crianças de 5 a 11 anos (com comorbidades) e de 9 a 11 anos (sem comorbidades). Todas as crianças, porém, já estão agendadas.

Na cidade, os responsáveis devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro para cadastrar a criança com o agente de saúde ou técnico de enfermagem nas salas de vacinação. Depois de cadastrado, basta aguardar o contato dos profissionais informando o dia e horário da vacinação.

VACINAÇÃO COM CORONAVAC

Porém, os municípios informaram que ainda não há previsão para a inclusão da Coronavac na vacinação ainda neste fim de semana.