Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Controle epidemiológico

Teste de Covid será enviado por SMS e e-mail e servirá para trabalhador ser afastado

Notificação emitida pelo E-SUS servirá como comprovante de que a pessoa está contaminada e precisa de isolamento. Medida vai evitar que o trabalhador precise ir ao médico apenas para pegar atestado
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jan 2022 às 17:32

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 17:32

Teste de Covid-19
Teste de Covid-19 Crédito: Myke Sena/MS

Correção

20/01/2022 - 8:02
Anteriormente, a matéria informava que a notificação que será emitida pelo E-SUS servirá como atestado médico. A notificação de fato com o resultado positivo poderá ser apresentada na empresa para que seja autorizado o afastamento do trabalho, mas não será um atestado, que só pode ser emitido por um médico. Para deixar essa informação mais clara, o título e o texto foram corrigidos.
Trabalhadores do Espírito Santo que fizerem o teste para a Covid-19 e testarem positivo para a doença receberão automaticamente uma notificação eletrônica que o permitirá se afastar do trabalho. Com a emissão do documento, a partir desta sexta-feira (21) quem testou positivo poderá usar a notificação recebida por e-mail ou SMS, emitida pelo sistema E-SUS, e apresentá-la à empresa onde trabalha.
A informação foi divulgada pelo governador do Estado Renato Casagrande (PSB) nesta quinta-feira (20), durante o anúncio da ampliação da oferta de testagem para o coronavírus. As regras estarão detalhadas em uma portaria prevista que deverá ser publicada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta sexta (21).
“A notificação do sistema e-SUS em caso de resultado positivo servirá como uma espécie de atestado. Essa é ação importante, pois muitas pessoas infectadas vão até às unidades de saúde apenas para pegar um atestado médico”, declarou Casagrande.
O secretário de Saúde, Nésio Fernandes, explica que todos que testarem positivo para o coronavírus, a partir da publicação da portaria, poderão utilizar a notificação eletrônica para se afastar do trabalho durante o período de isolamento compulsório.
“Esta é uma conduta sanitária, que vai funcionar como instrumento de vigilância epidemiológica. A iniciativa tem como objetivo evitar que haja uma propagação ainda maior do vírus, garantindo que a pessoa infectada permaneça em isolamento. A necessidade de emissão do atestado pressiona o sistema de saúde. É claro que se a pessoa tiver com febre insistente ou falta de ar, por exemplo, precisa procurar um médico”, destacou.

COMO FUNCIONA

  • Toda vez que alguém faz um teste de Covid, informa seu e-mail e telefone, para o recebimento de um link para emissão do laudo, com resultado. 
  • O resultado é informado ao paciente em até 24 horas. 
  • Ao receber a notificação com o resultado, se for positivo para Covid-19, basta encaminhá-la para a empresa, por e-mail, e iniciar o isolamento.
  • Essa notificação do sistema e-SUS, por e-mail ou SMS, em caso de resultado positivo, servirá como uma documento que pode ser apresentado à empresa para se afastar do trabalho, uma espécie de atestado médico.
“O trabalhador poderá apresentar este documento em seu local de trabalho e a empresa terá que aceitá-lo. A iniciativa vai facilitar a vida da população”, complementa o secretário de Saúde, Nésio Fernandes.
Fernandes explica que o isolamento é compulsório por até sete dias, e pode chegar a 10 dias.
  • Quem tiver sintomas, começa a contar de quando os sintomas começaram. Após 7 dias, se não apresentar mais qualquer sintoma da doença por 24 horas, deve retornar às suas atividades normais. 
  • Já para os assintomáticos, o isolamento ocorre a partir do resultado positivo do exame. Após 7 dias, se ainda não apresentar nenhum sintoma, deve retornar às suas atividades normais.
  • Se ao final dos 7 dias a pessoa ainda apresentar algum sintoma, deve estender o isolamento por mais 3 dias (somando 10 ao todo) e procurar o serviço de saúde.
Para os profissionais de saúde, os mais atingidos pela pandemia, a portaria desta sexta deve trazer uma exceção. Para eles, a testagem será feita no quinto dia do isolamento e, dando negativo para Covid, poderão retornar ao trabalho.
Nésio Fernandes lembra que quem está infectado e viola o isolamento pode responder por crime de epidemia, previsto no artigo 268 do Código Penal brasileiro.

NOTIFICAÇÃO VALE COMO DOCUMENTO OFICIAL

A Sesa informou que a portaria garantirá que a notificação valerá como documento oficial público a ser apresentado pelo cidadão ao empregador para que possa ser estabelecido o isolamento domiciliar e interromper a cadeia de transmissão do vírus.
O e-SUS VS é um software público do Governo do Estado integrado com os sistemas do Ministério da Saúde.

LEIA MAIS

Saiba os direitos e deveres de quem foi afastado do trabalho por gripe ou Covid

Sintomas de gripe? Saiba a hora certa de procurar o pronto-socorro

Epidemia de gripe terá força até pelo menos fevereiro, diz secretário do ES

Brasil bate recorde de casos diários de Covid-19 com 204,8 mil

Vagas para pacientes com Covid-19 esgotam em três hospitais do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo nesio fernandes Renato Casagrande SESA Covid-19 Coronavírus no ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados