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Mais mortes por Covid-19

Após seis meses, Grande Vitória volta a ter cidades no risco moderado

No início de julho do ano passado, Guarapari aparecia em amarelo no mapa do Estado. Vila Velha e Serra voltaram para classificação nesta sexta-feira (21)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 jan 2022 às 19:38

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 19:38

Vista aérea de Vitória e Vila Velha
Vila Velha é uma das cidades da Grande Vitória que voltou para o risco moderado Crédito: Luciney Araújo
Grande Vitória voltou a ter municípios classificados no risco moderado para a transmissão do coronavírus. De acordo com o mapa divulgado pelo governo do Estado nesta sexta-feira (21), Serra e Vila Velha saíram da cor verde (risco baixo) e passaram para a amarela – indicando um agravamento da pandemia.
Conforme levantamento feito por A Gazeta, isso não acontecia desde o início de julho do ano passado. Na ocasião, o 62º mapa de risco, que vigorou entre os dias 5 e 11 daquele mês, trazia a cidade de Guarapari no risco moderado para a transmissão da Covid-19. Desde então, apenas cidades do interior capixaba estiveram na classificação intermediária.
"Esse avanço do risco moderado acontece, principalmente, quando os óbitos crescem. Então, houve um aumento das mortes por Covid-19 em Vila Velha e Serra"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo, em pronunciamento nesta sexta-feira (21)
Além de Vila Velha e Serra, outros três municípios capixabas apresentaram piora e foram o risco moderado: SooretamaMantenópolis e Alto Rio Novo – todos na Região Norte do Estado. A nova classificação vai valer entre a próxima segunda-feira (24) e o domingo seguinte, dia 30 de janeiro.
Atualmente, o Espírito Santo segue sob o 90º mapa de risco, o terceiro seguido com todo o território verde. Ou seja, desde o dia 3 de janeiro, nenhuma cidade aparecia no risco moderado. A última a ocupar esse nível foi Alto Rio Novo, entre os dias 27 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro deste ano.

MAPA DE RISCO: VEJA A MUDANÇA

Covid-19
À esquerda, o mapa que está em vigor até o domingo (23); à direita, o 91º que vigorará a partir da segunda-feira (24) Crédito: Sesa
Após seis meses, Grande Vitória volta a ter cidades no risco moderado

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