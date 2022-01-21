Covid-19: ES registra novo recorde, com mais de 12 mil casos em 24h

O Espírito Santo bateu mais um recorde de casos confirmados do coronavírus em 24 horas – o terceiro no intervalo de apenas 11 dias. Nesta sexta-feira (21), foram registradas 12.729 novas infecções, conforme atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Desde que entrou na quarta onda da pandemia, o Estado vem quebrando sucessivamente a marca. No último dia 10, o maior número já contabilizado passou a ser de quase 7 mil casos em um dia. Exatamente uma semana depois, na segunda-feira (17), esse indicador saltou para mais de 11 mil contaminações.
Com este novo recorde, o Espírito Santo chegou ao total de 713.436 casos e 13.413 mortes causadas pelo coronavírus desde o início da pandemia. Além dos mais de 12 mil infecções, foram registrados nove óbitos em 24 horas. Até o momento, este mês de janeiro possui 83.788 casos e 86 vidas perdidas.
Covid-19 - ES registra novo recorde, com mais de 12 mil casos em 24
OUTROS DADOS DO PAINEL
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 88.986. Na sequência, aparece Vila Velha (88.066), seguida por Vitória (78.037) e Cariacica (58.525). Na quinta posição está Linhares (36.557), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 12.662 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 10.296. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 7.302 contaminações.
Até esta sexta-feira (21), mais de 2,63 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 631.884, sendo 3.510 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 1,88% no Estado.