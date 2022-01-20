Covid-19: ES volta a ter 300 pacientes em leitos de UTI após 5 meses

Pacientes são internados em leitos de UTI quando estão em estado grave; isso significa que 300 pessoas estão lutando contra o coronavírus para sobreviver Crédito: Fernando Madeira

Considerando tanto os leitos de UTI quanto os de enfermaria, o Espírito Santo tem 488 internados nesta quinta-feira (20), chegando ao 10º dia seguido acima de 450. Até então, a última vez em que este nível tinha sido alcançado era em outubro do ano passado. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde.

Ainda assim, para conter a nova fase de expansão da pandemia, o governo do Estado anunciou a adoção de algumas medidas. Entre elas:

Além disso, o governador Renato Casagrande reforçou, em seu último pronunciamento , a importância da vacinação contra a Covid-19 para manter os óbitos em queda e evitar maior pressão no sistema de saúde. "Quem relaxou, por favor, se vacine. Seja com a primeira, segunda ou terceira dose", pediu.

O QUE DIZ A SESA

Em nota, a Sesa explicou que existe a possibilidade de suspender parcialmente as cirurgias eletivas e que possui um "plano de contingência" que prevê o aumento de até 300 leitos de enfermaria, para Covid-19 e Influenza, até o início de fevereiro, para garantir o acesso da população à internação hospitalar.