ES anuncia novos pontos de teste de antígeno em rede privada

Confira os locais onde os testes são oferecidos
Unimed Vitória
- Local: Estacionamento do Hospital Unimed, Rua Marins Alvarino, n°365, Itararé, Vitória
- Horário de atendimento: das 8h às 16h, de segunda a sexta.
Unimed Sul Capixaba
- Local: Unidade Móvel em Cachoeiro
- Horário de atendimento: das 08 às 12h, de segunda a sexta-feira.
Unimed Norte Capixaba
- Local: Unidade ao lado do Hospital Unimed, Rua Augusto Calmon, 2087 - Bairro Colina, Linhares
- Horário de atendimento: das 07h às 12h, de segunda a sexta.
Unimed Noroeste Capixaba
- Local: Avenida Rio Doce, 178 - Bairro Adelia Giuberti, Colatina
- Horário de atendimento: das 08h às 16h, de segunda a sexta.