ES anuncia novos pontos de teste de antígeno em rede privada

Unimed Vitória

- Local: Estacionamento do Hospital Unimed, Rua Marins Alvarino, n°365, Itararé, Vitória

- Horário de atendimento: das 8h às 16h, de segunda a sexta.



Unimed Sul Capixaba

- Local: Unidade Móvel em Cachoeiro

- Horário de atendimento: das 08 às 12h, de segunda a sexta-feira.



Unimed Norte Capixaba

- Local: Unidade ao lado do Hospital Unimed, Rua Augusto Calmon, 2087 - Bairro Colina, Linhares

- Horário de atendimento: das 07h às 12h, de segunda a sexta.



Unimed Noroeste Capixaba

- Local: Avenida Rio Doce, 178 - Bairro Adelia Giuberti, Colatina

- Horário de atendimento: das 08h às 16h, de segunda a sexta.