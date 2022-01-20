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Confira os locais

ES anuncia novos pontos de teste de antígeno em rede privada

Parceria foi firmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) com uma cooperativa de saúde e vai oferecer testagem em todas as regiões do Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 jan 2022 às 11:10

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 11:10

Teste de Covid-19
Teste de antígeno mostra o resultado de 20 a 30 minutos Crédito: Myke Sena/MS
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) firmou parceria com a Unimed para oferecer pontos de teste de antígeno. A estratégia faz parte do projeto de testagem em massa para diagnosticar a Covid-19 no Espírito Santo.
Os pontos de testagem da Unimed começaram a funcionar na última terça-feira (18), nas unidades da cooperativa no Sul do Estado. Em Vitória e nas regiões Norte e Noroeste, os testes passaram a ser ofertados nesta quarta-feira (19).

Confira os locais onde os testes são oferecidos

Unimed Vitória
 - Local: Estacionamento do Hospital Unimed, Rua Marins Alvarino, n°365, Itararé, Vitória
 - Horário de atendimento: das 8h às 16h, de segunda a sexta.

Unimed Sul Capixaba
 - Local: Unidade Móvel em Cachoeiro
 - Horário de atendimento: das 08 às 12h, de segunda a sexta-feira.

Unimed Norte Capixaba
 - Local: Unidade ao lado do Hospital Unimed, Rua Augusto Calmon, 2087 - Bairro Colina, Linhares
 - Horário de atendimento: das 07h às 12h, de segunda a sexta.

Unimed Noroeste Capixaba
 - Local: Avenida Rio Doce, 178 - Bairro Adelia Giuberti, Colatina
 - Horário de atendimento: das 08h às 16h, de segunda a sexta.

Covid-19

ENTENDA O TESTE DE ANTÍGENO

O secretário de Saúde, Nésio Fernandes, já havia anunciado no último dia 11 que o governo estadual firmaria acordos com a rede privada para facilitar a testagem de antígeno. Esse tipo de teste oferece o resultado em menor tempo e não exige análise laboratorial.
Segundo o infectologista e professor da Ufes Crispim Cerutti Júnior, o teste de antígeno é melhor para uso em grande escala, como tem sido feito no Espírito Santo. O especialista evidencia que o resultado imediato do teste, caso dê positivo, pode controlar melhor o isolamento de casos suspeitos.
Teste PCR para diagnosticar a Covid-19
O teste RT-PCR é considerado padrão ouro e há menos chance de apresentar um resultado diferente da realidade Crédito: Pixabay
Já o teste RT-PCR, que tem prazo de até dois dias para sair, é considerado padrão ouro e há menos chance de apresentar um resultado diferente da realidade. É considerado um teste mais preciso, mas que demanda mais tempo para mostrar o resultado.
Confira nesta reportagem a diferença entre cada teste e qual deve ser feito de acordo com a condição do paciente. 

Atualização

20/01/2022 - 4:12
Após a publicação desta reportagem, a Unimed informou que unidade de Vitória também aderiu à parceria. O texto foi atualizado.

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