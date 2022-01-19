Sem autoteste contra a Covid, Brasil está mais uma vez atrasado

Autoteste para Covid: Brasil chega atrasado mais uma vez na pandemia Crédito: Pixabay

Enquanto isso, o valor dos exames na rede privada é inacessível para grande parte da população, e nos convênios a burocracia para a marcação acaba sendo um empecilho para quem quer uma resposta rápida. A urgência garante, por exemplo, que assintomáticos iniciem o quanto antes o isolamento, cortando assim a cadeia de transmissão.

Esse contexto é importante para mostrar o quanto o país está atrasado por ainda não permitir a realização de autotestes, com a disponibilização pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e também para a comercialização. Há meses esse tipo de teste, cuja confiabilidade é inferior ao RT-PCR e depende de que o usuário siga corretamente as instruções, foi incluído na rotina de moradores de países como Estados Unidos e Reino Unido, onde é distribuído dentro de uma estratégia de diagnóstico emergencial. Medida importante até mesmo para evitar o contágio nos locais de testagem.

Há, contudo, um risco de subnotificação, que pode ser mitigado com a implantação de canais nos quais os resultados sejam disponibilizados pelos cidadãos. Entre os britânicos, os diagnósticos são enviados por meio de um código de barras. Basta empenho gerencial para encontrar soluções, mas em um país que passa com tanta displicência por um apagão de dados relacionados à pandemia isso acaba sendo algo difícil de se encontrar.

Em meio à pressão pela liberação dos autotestes, a Anvisa explicou que, de acordo com uma resolução de 2015, o Ministério da Saúde precisa propor uma política pública para que o órgão libere o exame a ser realizado em casa por usuário leigo. Somente no último dia 13, a pasta se mobilizou nesse sentido, após as filas em locais de testes virarem notícia em todo o país. Nesta quarta-feira (19), a diretoria colegiada da Anvisa deve aprovar o uso. Pelo menos é o que se espera.

Mas a aprovação não será necessariamente uma estratégia a mais de enfrentamento da pandemia, já que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já sinalizou que o governo federal não deve realizar a compra do produto para distribuição. Dependendo do valor que chegar ao mercado, pode se tornar um artigo para poucos. Liberar os autotestes é um passo importante, mas não pode ficar só no papel.