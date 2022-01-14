Tragédia em Capitólio, em Minas, deve servir de alerta para o turismo

Rocha desaba em Capitólio-MG, atingindo barcos Crédito: Reprodução/Redes sociais

O imponderável, contudo, não suprime as possíveis responsabilidades. Trata-se de uma área desapropriada pela União para a construção da Hidrelétrica de Furnas que foi concedida à usina, que afirmou em nota não possuir a "concessão do lago, mas sim do serviço de geração de energia elétrica por meio da água do reservatório".

O Ministério Público Federal de Minas Gerais informou que o licenciamento ambiental até hoje não foi concluído, para disciplinar o uso da área. E, como é comum no Brasil, a burocracia abre brechas para que ninguém se responsabilize.

Contudo, o poder público em suas esferas (municípios, Estado e União) não pode se omitir de seu papel fiscalizador. E disciplinador. O mínimo esperado é que houvesse estudos geológicos, atualizados periodicamente, que colocassem uma escala de riscos, sobretudo após grandes volumes de chuva. A prefeitura de Capitólio admitiu que nunca houve um mapeamento da região

A indústria do turismo não deve se ocupar somente do desenvolvimento de redes hoteleiras e de serviços de lazer. Sobretudo quando se trata de paisagens naturais, onde o risco nem sempre pode ser calculado, mas sempre existe, é preciso algum mecanismo de controle e fiscalização para que a diversão não se transforme em dor. Faltam políticas públicas que garantam a segurança de quem frequenta praias, lagos e cachoeiras. Falta um turismo mais profissional e sustentável, preocupado com os impactos ambientais, não somente com a infraestrutura. Não é por pouco que o potencial do país nesse setor nunca é atingido.