Veja quem são as vítimas da queda de rocha em Capitólio (MG)

Vítimas de queda de rocha em Capitólio Crédito: Reprodução/redes sociais

Após buscas da equipe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o total de mortos subiu para dez no acidente que envolveu a queda de parte de um cânion sobre lanchas que passeavam pelo lago de Furnas, na região de Capitólio.

No início da tarde deste domingo (9), a Polícia Civil de Minas Gerais informou que identificou as dez vítimas do acidente. Marcos de Souza Pimenta, delegado regional de Passos, informou que as vítimas estavam na mesma lancha que tinha o nome de "Jesus".

Marcos de Souza Pimenta, delegado regional de Passos, informa que "seria prematuro responsabilizar alguém por um acidente dessa magnitude" e diz que, agora, o foco é a identificação das vítimas do acidente.

Segundo o site G1, as vítimas estavam hospedadas em um rancho em São José da Barra (MG) e eram familiares e amigos uns dos outros. O dono da pousada era proprietário da lancha e também parente das vítimas. O piloto era funcionário dele, de acordo com informações da polícia.

VEJA, ABAIXO, AS VÍTIMAS QUE TIVERAM OS NOMES DIVULGADOS ATÉ O MOMENTO

Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, natural de Itaú de Minas Será enterrado em São José da Barra. Será enterrado em Sumaré. Será enterrada em Sumaré Será enterrado em Serrania Será enterrada em Serrania

VÍTIMAS QUE AINDA AGUARDAM IDENTIFICAÇÃO OFICIAL

Homem de 40 anos, natural de Betim (MG) - piloto da lancha



Mulher de 43 anos, natural de Cajamar (SP)



Homem de 35 anos, natural de Passos (MG)



Jovem de 14 anos, natural de Alfenas (MG)



Homem de 37 anos, natural de Itaú de Minas (MG)



O ACIDENTE

O primeiro chamado sobre o acidente ocorreu pouco após às 12h30. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que uma grande rocha se desprende e atinge em cheio lanchas que estavam lotadas de turistas.

Em outras imagens, é possível ver uma cabeça d'água onde ocorreu o acidente. As pessoas que estão no barco apontam para a cachoeira e algumas lanchas começam então a se afastar, mas é possível ver que outras seguem no local. ​

Outro vídeo mostra que cerca de um minuto antes do desprendimento total da rocha, houve desabamentos de pequenas pedras na água do lago. Nas imagens, as pessoas pedem para que as embarcações se afastassem da rocha. Um minuto depois, ocorre o desabamento.

Segundo os bombeiros, 23 vítimas foram atendidas e liberadas na Santa Casa de Capitólio. Duas pessoas com fraturas expostas estão em atendimento na Santa Casa de Piumhi e outras quatro, com ferimentos leves, estão na Santa Casa de São José da Barra. A Santa Casa de Passos recebeu dois pacientes.

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Os mortos, ainda conforme os agentes, estavam em uma única lancha, que seria de propriedade de um morador de São José da Barra, cidade próxima a Capitólio. As vítimas, que seriam conhecidas do proprietário, teriam ido até o local para conhecer a cidade.

Capitólio é um grande destino turístico devido aos cânions, que costumam ser vistos em passeios de barco pelo lago de Furnas, que tem mais de cem quilômetros de extensão.

A maioria dos turistas que visitam o chamado 'mar de Minas' é da capital paulista, de cidades do interior de São Paulo e da capital mineira, segundo as agências de turismo locais. ​Quando a Folha foi ao local, em outubro passado, mais de cem lanchas faziam passeios.