12 palavras parecidas com significados diferentes

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:29
A Língua Portuguesa apresenta uma série de “pegadinhas” que podem desconcertar até mesmo os falantes mais proficientes. Estas diferenças, muitas vezes imperceptíveis, envolvem questões de ortografia, gramática e semântica, podendo resultar em equívocos e interpretações errôneas.
A confusão entre palavras similares, como “mal” e “mau”, “mas” e “mais”, “aonde” e “onde”, são exemplos dessas armadilhas linguísticas. Veja, a seguir, outras “pegadinhas” e como evitá-las!
“A” é uma preposição que indica tempo futuro ou destino, enquanto “há” é a forma do verbo “haver” que indica tempo passado.
“Cessão” se refere à ação de ceder algo, enquanto “sessão” indica o período de uma reunião ou evento, por exemplo.
“Concerto” refere-se a uma apresentação musical, enquanto “conserto” é a reparação de algo.
“Mal” é um advérbio que é antônimo de “bem”, enquanto “mau” é um adjetivo antônimo de “bom”.
“Mas” é uma conjunção adversativa, indicando oposição, enquanto “mais” é um advérbio de intensidade, indicando uma quantidade maior.
“Emergir” significa surgir ou vir à tona, e “imergir” indica mergulhar ou afundar.
“Cavaleiro” é aquele que monta a cavalo, enquanto “cavalheiro” refere-se a um homem educado e cortês.
“Afim” é um adjetivo para indicar algo semelhante ou relacionado, enquanto “a fim” é intenção ou desejo.
“Aonde” indica movimento para algum lugar; “onde” indica lugar estático.
“Descriminar” significa absolver de crime, enquanto “discriminar” indica fazer distinções ou fornecer tratamento injusto.
“Comprimento” refere-se à medida de algo no sentido longitudinal, enquanto “cumprimento” indica uma saudação ou ato de cumprir algo.
“De encontro a” expressa oposição, enquanto “ao encontro de” expressa aproximação ou concordância.
