Bolsonaro depôs à PF na prisão por ter associado Lula a 'cachaça' e tráfico

Preso na Papudinha, ex-presidente é investigado sobre postagens e falas com referências pejorativas ao petista

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:50

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depôs para a Polícia Federal na segunda-feira (2) em uma investigação sobre postagens e falas que associaram o presidente Lula (PT) ao tráfico de drogas e fizeram referências pejorativas ao petista. A informação foi revelada pelo G1 e confirmada pelo UOL.

O ex-presidente prestou depoimento na unidade conhecida como Papudinha, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos de prisão. Ele foi ouvido como investigado no inquérito aberto a pedido do Ministério da Justiça para apurar se as falas de Bolsonaro configuram crimes contra a honra de Lula.

Defesa de Bolsonaro alega que comentários se deram no contexto de crítica política Crédito: Scarlett Rocha/AGIF/Folhapress

A investigação começou a partir de publicações do ex-presidente. Um dos episódios em apuração é a suspeita de que Bolsonaro teria cometido calúnia ao associar Lula ao tráfico de drogas no complexo do Alemão, no Rio, em um vídeo veiculado no YouTube em março do ano passado.

Postagens no X (ex-Twitter) também estão no radar da PF. O ex-presidente usou termos considerados ofensivos em publicações em seu perfil oficial. Em uma delas, chama Lula de "cachaça".

Advogados do ex-presidente negam crime. A defesa tem alegado que os comentários se deram no contexto de crítica política.

Bolsonaro completa seis meses preso nesta quarta-feira (4). De agosto passado até novembro, ele permaneceu em prisão domiciliar, em um condomínio em Brasília. No último dia 22 de novembro, foi detido e levado para a Superintendência da PF. Desde 15 de janeiro, está na Papudinha.

