“Essa pedra vai cair”: médico previu desabamento em Capitólio há dez anos

O médico Flávio Freitas, 52, passeava de barco em Capitólio (MG) em março de 2012 quando uma enorme fenda em um cânion chamou sua atenção.
"Ela me chamou a atenção pelo tamanho, extensão. Eu tirei uma foto e comentei: 'essa pedra vai cair'", lembra ele, que fez um post em sua conta do Facebook na ocasião.
Quando passaram a circular os vídeos sobre o acidente na cidade mineira neste sábado (8), mostrando um cânion caindo sobre lanchas de turistas, Freitas não teve dúvidas.
"Reconheci que era o mesmo local onde eu tinha tirado a foto", diz ele.
O episódio deixou ao menos oito mortos, informou o Corpo de Bombeiros do estado. Há ainda duas pessoas consideradas desaparecidas.
Freitas afirma conhecer bem a região e que aquele local é muito procurado pelos turistas. A única diferença é em relação aos ângulos dos vídeos e à altura da água, que na época era maior.
Para ele, não era preciso ser geólogo para reconhecer o problema. "Com certeza, era uma falha geológica que tinha o risco de queda iminente. Passaram quase dez anos para que acontecesse", diz.
Assim que notou que também havia feito um post com o assunto, ele tornou a foto pública em seu álbum do Facebook. A imagem, então, viralizou.
Na noite de domingo, a imagem tinha 59 mil compartilhamentos.
" Demorou... Mas um dia cumpriu seu destino. Uma pena que foi na hora errada para algumas pessoas", escreveu uma pessoa no post. " Infelizmente aconteceu, caiu", disse outro.