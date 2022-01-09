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Barcos atingidos

Três corpos de acidente com rocha em Capitólio já foram identificados

O acidente, que ocorreu no início da tarde de sábado (8), deixou ao menos oito mortos, conforme o Corpo de Bombeiros. Há ainda três pessoas consideradas desaparecidas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2022 às 08:06

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 08:06

Os corpos das vítimas da queda de parte de um cânion sobre lanchas que passeavam pelo lago de Furnas, em Capitólio (MG), estão sendo encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Passos.
O acidente, que ocorreu no início da tarde de sábado (8), deixou ao menos oito mortos, conforme o Corpo de Bombeiros. Há ainda três pessoas consideradas desaparecidas.
A reportagem esteve no final da noite no IML, mas o local, que fica dentro de um cemitério, estava fechado.
Na delegacia regional de Passos, policiais civis contaram que três pessoas já foram identificadas, sendo dois homens e uma mulher. Eles, no entanto, disseram não ter autorização para fornecer seus nomes.
Os policiais também relataram que alguns corpos ficaram mutilados, o que dificulta na identificação.
Os mortos, ainda conforme os agentes, estavam em uma única lancha, que seria de propriedade de um morador de São José da Barra, cidade próxima a Capitólio. As vítimas, que seriam conhecidas do proprietário da lancha, teriam ido até o local para conhecer o cânion.

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