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Tragédia em MG

Sobe para oito o número de mortos em acidente em Capitólio

O Corpo de Bombeiros retomou as buscas na manhã deste domingo. Participam 50 militares e 11 mergulhadores do Cbmmg (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2022 às 10:58

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 10:58

A equipe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou, na manhã deste domingo (9), o corpo de uma das pessoas que estavam desaparecidas após o acidente em Capitólio (MG). De acordo com o major Rodrigo Castro, comandante da 1ª Companhia Independente, o corpo é de um homem e foi encontrado submerso.
Assim, o total de mortos subiu para oito no acidente que envolveu a queda de parte de um cânion sobre lanchas que passeavam pelo lago de Furnas. Ainda há dois desaparecidos.
O Corpo de Bombeiros retomou as buscas na manhã deste domingo. Participam 50 militares e 11 mergulhadores do Cbmmg (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) que são especialistas nesse tipo de operação e já tem familiaridade com a área de busca.

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Para a operação, são usadas quatro lanchas e três motos aquáticas da Marinha do Brasil e do Cbmmg no local de busca já delimitado.
Ainda de acordo com informações transmitidas pelo Corpo de Bombeiros, quatro embarcações foram atingidas, das quais duas afundaram, e 32 pessoas ficaram feridas.
O primeiro chamado sobre o acidente ocorreu pouco após às 12h30. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que uma grande rocha se desprende e atinge em cheio lanchas que estavam lotadas de turistas.
Em outras imagens, é possível ver uma cabeça d'água onde ocorreu o acidente. As pessoas que estão no barco apontam para a cachoeira e algumas lanchas começam então a se afastar, mas é possível ver que outras seguem no local.
Outro vídeo mostra que cerca de um minuto antes do desprendimento total da rocha, houve desabamentos de pequenas pedras na água do lago. Nas imagens, as pessoas pedem para que as embarcações se afastassem da rocha. Um minuto depois, ocorre o desabamento.
Segundo os bombeiros, 23 vítimas foram atendidas e liberadas na Santa Casa de Capitólio. Duas pessoas com fraturas expostas estão em atendimento na Santa Casa de Piumhi e outras quatro, com ferimentos leves, estão na Santa Casa de São José da Barra. A Santa Casa de Passos recebeu dois pacientes.
Os mortos, ainda conforme os agentes, estavam em uma única lancha, que seria de propriedade de um morador de São José da Barra, cidade próxima a Capitólio. As vítimas, que seriam conhecidas do proprietário, teriam ido até o local para conhecer a cidade.
Capitólio é um grande destino turístico devido aos cânions, que costumam ser vistos em passeios de barco pelo lago de Furnas, que tem mais de cem quilômetros de extensão.
A maioria dos turistas que visitam o chamado 'mar de Minas' é da capital paulista, de cidades do interior de São Paulo e da capital mineira, segundo as agências de turismo locais. Quando a Folha foi ao local, em outubro passado, mais de cem lanchas faziam passeios.

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