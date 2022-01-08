Vídeo mostra momento exato em que rocha desaba e atinge lanchas em Capitólio, Minas Gerais

Rocha desaba em Capitólio, Minas Gerais, e atinge lanchas na água Crédito: Reprodução/redes sociais



A queda de parte de um cânion por sobre lanchas que passeavam pelo lago de Furnas, em Capitólio (MG), deixou ao menos oito pessoas mortas e duas desaparecidas , informou o Corpo de Bombeiros do Estado. Mais cedo, no sábado (8), a corporação havia informado que 20 pessoas estavam desaparecidas, mas o número foi corrigido na noite de sábado após o cruzamento de informações com os hospitais para onde as vítimas tinha sido levadas.

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O primeiro chamado sobre o acidente ocorreu pouco após às 12h30.



Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que uma grande rocha se desprende e atinge em cheio lanchas que estavam lotadas de turistas.

A sala de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que equipes de mergulhadores foram encaminhadas para a localidade, conhecido ponto turístico mineiro, devido a suas belezas naturais.

As pessoas tentando avisar que a rocha ia cair, que desespero. No final, acontece a queda. #Capitolio

2 mortes confirmadas pela @globonews pic.twitter.com/bXLbL7vn4C — Rosana Hermann (@rosana) January 8, 2022

À Jovem Pan, o tenente Pedro Aihara, dos bombeiros, afirmou que o canion tem um tipo de rocha mais suscetível a erosão. "Como a gente tem durante esse mês, um período muito intenso de chuvas, aparentemente, a gente teve uma aceleração bastante considerável desse processo erosivo, que acabou gerando o desprendimento dessa rocha", disse.

Em nota, a Marinha informou que tomou conhecimento do acidente e deslocou equipes para lá. "A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local. Um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias do acidente/fato ocorrido", diz o comunicado.

o desabamento da rocha no capitólio em minas gerais por outro ângulopic.twitter.com/y9U9bWNAnh — kai (@kaiziito) January 8, 2022

Segundo informações preliminares, ao menos 37 homens atuam nos resgates.

Capitólio é um grande ponto turístico devido aos canions, que costumam ser vistos em passeios de barco pelo lago de furnas, que tem mais de cem quilômetros de extensão.