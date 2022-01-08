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Cânions

Vídeo mostra momento exato em que rocha desaba e atinge lanchas em Capitólio, Minas Gerais

Imagens impressionantes mostram que ao menos três lanchas foram atingidas por estrutura rochosa que despencou no Sul de Minas Gerais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jan 2022 às 13:45

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 13:45

Rocha desaba em Capitólio, Minas Gerais, e atinge lanchas na água
Rocha desaba em Capitólio, Minas Gerais, e atinge lanchas na água Crédito: Reprodução/redes sociais
A queda de parte de um cânion por sobre lanchas que passeavam pelo lago de Furnas, em Capitólio (MG), deixou ao menos oito  pessoas mortas e duas desaparecidas, informou o Corpo de Bombeiros do Estado. Mais cedo, no sábado (8), a corporação havia informado que 20 pessoas estavam desaparecidas, mas o número foi corrigido na  noite de sábado após o cruzamento de informações com os hospitais para onde as vítimas tinha sido levadas. 
O primeiro chamado sobre o acidente ocorreu pouco após às 12h30.
Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que uma grande rocha se desprende e atinge em cheio lanchas que estavam lotadas de turistas.
A sala de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que equipes de mergulhadores foram encaminhadas para a localidade, conhecido ponto turístico mineiro, devido a suas belezas naturais.
À Jovem Pan, o tenente Pedro Aihara, dos bombeiros, afirmou que o canion tem um tipo de rocha mais suscetível a erosão. "Como a gente tem durante esse mês, um período muito intenso de chuvas, aparentemente, a gente teve uma aceleração bastante considerável desse processo erosivo, que acabou gerando o desprendimento dessa rocha", disse.
Em nota, a Marinha informou que tomou conhecimento do acidente e deslocou equipes para lá. "A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local. Um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias do acidente/fato ocorrido", diz o comunicado.
Segundo informações preliminares, ao menos 37 homens atuam nos resgates.
Capitólio é um grande ponto turístico devido aos canions, que costumam ser vistos em passeios de barco pelo lago de furnas, que tem mais de cem quilômetros de extensão.
A maioria dos turistas que visitam Capitólio é da capital paulista, de cidades do interior de São Paulo e da capital mineira, segundo as agências de turismo locais. ​

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