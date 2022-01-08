Rigor sanitário em Vitória é o que vai permitir desfiles no Sambão

Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação

Em todo o mundo, a Ômicron, considerada até o momento mais virulenta, mas menos grave, tem marcado território como a variante predominante em vários países. O planeta tem registrado recordes de infecções, tendo passado dos 2,5 milhões de registros diários. E é incontestável que essa avalanche de casos não se reflete em um crescimento de internações e óbitos por conta do êxito das vacinas.

Desde o início da vacinação, Vitória tem mostrado organização e eficiência, com a adesão em massa dos moradores da cidade e também de municípios vizinhos. A aplicação do reforço, ou a terceira dose, tem seguido sem percalços, com o cronograma dentro da janela dos quatro meses exigidos entre uma dose e outra.

Já nos blocos de rua, o controle é inviável, a não ser que sejam transferidos para um local com restrição de acesso. E a prefeitura deverá garantir meios de assegurar a realização dos exames de acordo com a demanda, que deverá ser crescente nas 72 horas antes dos eventos, para que a exigência não se torne discriminatória.

Há uma onda de cancelamentos pelo país, como forma de se antecipar, para conter o risco de uma piora na crise sanitária. O carnaval movimenta a economia e garante o sustento para milhões de brasileiros, mas diante das aglomerações descontroladas que provoca, o risco de retrocesso persiste, sobretudo com a pressão sobre o sistema de saúde, acentuada com a epidemia de gripe. O passo para trás das prefeituras se mostra salutar.