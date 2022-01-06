Salário mínimo será valorizado com economia fortalecida

O reajuste de 2022 é o mais elevado desde 2016 Crédito: Siumara Gonçalves

O reajuste de 2022 é o mais elevado desde 2016, sacramentado na esteira inflacionária que veio ganhando força desde o início da pandemia, mas que no ano passado teve impacto como há muito tempo não se via no custo de vida da população. O empobrecimento se acelerou a olhos vistos, com mais pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas.

salário mínimo , que é uma exigência constitucional de valorização da renda do trabalhador, acaba sendo um parâmetro até mesmo injusto diante das atuais circunstâncias sociais: não será simples para um trabalhador atravessar 2022 com R$ 1.212 mensais, mas mais difícil ainda será para aqueles na informalidade ou desempregados.

O valor do mínimo não pode ser guiado por inclinações populistas. O reajuste com a mera correção inflacionária é resultado de um governo com pouca margem de manobra em suas finanças, lembrando-se que o valor é referencial para o pagamento de aposentadorias e pensões, bem como benefícios trabalhistas e assistenciais. É um baque para os cofres públicos, em um país ainda incapaz de fazer corte de gastos supérfluos, construindo assim um Estado mais eficiente e justo.

eleições deste ano A política de reajustes acima da inflação a partir do Plano Real se baseou em fatores macroeconômicos mais favoráveis. Paulatinamente, houve redução da pobreza e ganho de qualidade de vida. O país precisa encontrar o rumo do crescimento sustentável para garantir que a renda não continue se deteriorando. E até mesmo para garantir a criação de empregos. Lamentável é que as reformas estruturais sigam sendo um ideário não colocado em prática, mas ainda há tempo para avanços antes das eleições deste ano