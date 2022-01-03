Brasileiros fizeram a diferença na vacinação e podem fazer também nas urnas

A Ômicron, a variante que começou a circular mais recentemente, parece estar encontrando nas vacinas o seu maior obstáculo Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Márcia Leal

2021 foi o ano da vacina. Assim, no singular, mesmo que imunizantes de diversos fabricantes tenham feito parte do "cardápio". Aliás, a sanha de escolher a vacina como em um restaurante quando ainda havia escassez foi um dos pontos negativos deste ano em que a vacinação deu início à esperada revanche contra o coronavírus e suas variantes. Mas, percalços à parte (e não foram poucos), o saldo tem sido positivo.

A variante também contamina os vacinados com duas doses, mas sem provocar necessidade de internação na maioria dos casos. Com a terceira dose, torna-se ainda mais frágil. E ainda não teve impacto no crescimento de mortes (e nem terá!).

2021 foi o ano da vacina no mundo. E o Brasil fez bonito. Melhor, o brasileiro fez bonito. A adesão aos chamados, a batalha na internet para os efetuar os agendamentos e garantir uma vaga. O Brasil não está totalmente imune ao negacionismo que cresce no planeta, mas está vacinado contra ele. Nem mesmo com um presidente que se recusa a vacinar (mas coloca em sigilo de cem anos o seu cartão de vacinação ), o brasileiro recusou a vacina.

2022 deverá ser um ano no qual a vacina ainda será protagonista, com a possível necessidade de novas doses de reforço. Epidemiologistas indicam que a vacina contra a Covid-19 deve acabar entrando no calendário anual, como tantos outros imunizantes. O impacto cultural de um país que tradicionalmente se engaja em campanhas de vacinação, com um programa que é referência mundial, deve continuar mobilizando o brasileiro a se vacinar. É assim que a pandemia pode passar a ter um caráter endêmico, com a população protegida para poder conviver com a doença.