Vitória deixou de ser a cidade mais rica do ES, mas tem como ampliar relevância

Ponte da Passagem, em Vitória: município deixou de ser o mais rico do ES Crédito: Fernando Madeira

A Serra tem méritos inequívocos: o município subiu três posições no ranking das cidades mais ricas do país, tendo passado da 42ª para a 39ª colocação nacional. Mas não tomou o lugar de Vitória como o município que mais gera riquezas no Estado (um feito inédito na história capixaba) em uma briga acirrada. A ultrapassagem se deu porque a Capital despencou da 34ª para a 47ª posição entre as cidades brasileiras com maior PIB, a segunda maior queda do país.

O impacto da perda de arrecadação das indústria extrativa, após a tragédia de Brumadinho, é a justificativa mais expressiva para a perda de posições de Vitória, que em 2018 tinha 0,38% participação no PIB nacional e, com os dados mais recentes de 2019, passou a ser responsável por 0,29% das riquezas brasileiras. Um sinal de alerta para a necessidade de diversificação econômica, que também produza riquezas para o município.

Essa Vitória com menos riquezas é a mesma Capital que conseguiu abocanhar do Rio de Janeiro a influência sobre o Espírito Santo. Até 2013, o Rio englobava todas as regiões intermediárias capixabas, atingindo até a região intermediária de Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia. Ao se sobrepor regionalmente, Vitória conseguiu sua ascensão à categoria de metrópole, de acordo com estudo da Divisão Urbano-Regional de 2021, do IBGE. É um posicionamento estratégico diante das demais cidades brasileiras que relega oficialmente ao passado as características provincianas que marcavam a Capital do Espírito Santo. Vitória é uma metrópole!

É importante a consideração de que há um protagonismo, mas por sua própria extensão territorial limitada a força de Vitória está também em seus vizinhos. O êxito da Serra é o melhor exemplo. Vila Velha também avançou no ranking das cidades mais ricas, passando da 88ª para a 86ª colocação. E os desafios também são compartilhados, por se tratar de uma massa urbana contínua, com fluxo constante de moradores. Mobilidade urbana, segurança pública, meio ambiente... os problemas e as soluções nunca estão restritos aos limites das cidades, que na prática nem existem.

Antes de tudo, Vitória deve buscar formas de conter esse empobrecimento registrado pelo IBGE, aproveitando o status metropolitano recém-adquirido para atrair mais investimentos privados e diversificar suas receitas.