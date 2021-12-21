Fiasco da Itapemirim na aviação mostra necessidade de legislação mais rigorosa

Avião da Itapemirim (ITA Transportes Aéreos) Crédito: Gustavo Aguiar via Wikimedia Commons

Em circunstâncias normais, uma empresa de transporte rodoviário alçar voos mais longos pode dimensionar uma economia pujante, com potencial saudável de expansão. Mas em meio a uma pandemia que arrasou um setor que enfrenta desafios em todo o mundo mesmo em tempos menos críticos, a criação da ITA não foi capaz de provocar a euforia comum aos grandes empreendimentos.

Mesmo que especialistas no setor aéreo reforcem que o papel da agência reguladora é estritamente técnico, com a avaliação da capacidade de operação, e que a nova empresa tenha preenchido todos os requisitos para começar a atuar, a crise que explodiu na última sexta-feira (17) com a paralisação das atividades da incipiente companhia aérea levantou as responsabilidades da Anac na averiguação dos aspectos financeiros da empresa. Mas o fato é que não haveria obstáculo para a autorização.

Não há na legislação a determinação de que uma empresa em recuperação judicial não possa abrir um negócio. Com o braço aéreo da Itapemirim tendo um CNPJ distinto da empresa rodoviária, o caminho ficou ainda mais livre para o voo da ITA. Circunstâncias que apontam que há algo de errado em um sistema que não consegue impedir que um grupo empresarial tão comprometido financeiramente decida investir em um setor tão complexo e dispendioso quanto a aviação comercial.

Neste dezembro fatídico, 515 voos previstos até o fim do ano foram cancelados, o que vai provocar prejuízo para 45,8 mil passageiros em todo o país. Prejuízo que não é só financeiro. A Anac intimou a empresa a prestar assistência aos clientes que compraram passagens da companhia, mas é o tipo de cobrança inaceitável de ficar somente nas palavras. É a hora de cobrar as responsabilidades, sobretudo quando se tornou público que o atual dono da empresa, Sidnei Piva de Jesus, tem uma empresa offshore de R$ 6 bilhões no Reino Unido