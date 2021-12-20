Por que a ITA teve autorização para voar mesmo com a Itapemirim em crise

A ITA já surgiu em num momento conturbado, em meio à crise sem precedentes no setor aéreo em função da pandemia e, mais grave ainda, ao processo de recuperação judicial enfrentado pela Viação Itapemirim , principal negócio do grupo.

Aeronave da ITA no Aeroporto de Confins, em BH Crédito: BH Airport/Divulgação

Para a advogada cível Kelly Andrade, não há como apontar um culpado único, tendo em vista que a empresa atendeu a todos os requisitos para se tornar uma operadora área. O problema, de acordo com ela, está nas brechas na legislação atual.

“É um processo criterioso. Mas não tem como dizer que alguém poderia ter impedido porque quebrar é algo a que todas as empresas estão sujeitas a isso, até mesmo as que ainda não estão em processo de recuperação. Não era a Anac que faria essa análise. Feliz ou infelizmente, a empresa atendeu todos os requisitos para ser certificada, conforme as regras atuais. Mas agora que aconteceu, é preciso tomar essas precauções e rever todo esse processo”, diz Kelly Andrade.

O ponto é reforçado pela especialista em Direito do Consumidor e coordenadora do curso de Direito da Universidade Vila Velha (UVV), Eliziany Meira, segundo a qual, se existe um culpado, é o próprio sistema, que estabeleceu as regras – que, inclusive, vêm sendo questionadas no Congresso e podem ser revistas após o caso Itapemirim.

"Temos um sistema problemático. Uma empresa em recuperação judicial pode e deve continuar exercendo suas atividades, o processo de recuperação judicial serve para isso, mas vivemos uma crise no setor aéreo, uma crise de controle" Eliziany Meira - Especialista em Direito do Consumidor e coordenadora do curso de Direito da Universidade Vila Velha (UVV)

"Naturalmente temos um órgão que controla, mas temos visto que o controle de setores diversos, não só o aéreo, está caótico. O exemplo da Itapemirim é o caso máximo, mas temos várias outras companhias que frequentemente apresentam problemas.”

Ela reforça que a ITA somente se tornou uma operadora aérea e levou os “amarelinhos” ao ar porque teve autorização para isso e o judiciário autorizou porque atendia aos requisitos básicos, mas agora quem paga a conta é o consumidor, que precisará correr atrás de seus direitos.

“E essa é a pior parte: muitos consumidores prejudicados terão que entrar com uma ação contra uma empresa de um grupo em recuperação judicial, e também registrar uma reclamação junto à Anac. Mas essa reclamação nas agências reguladoras é mais efetiva quando empresa está ativa, quando joga a toalha assim, é mais complicado.”

O governo foi irresponsável e negligente em autorizar um grupo em recuperação judicial a voar, ingressar num setor que depende de muito investimento, de muito capital. O vídeo mostra a irresponsabilidade do presidente e de seu ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. https://t.co/5zo6nWhMUW — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) December 19, 2021

“Quem fornece o certificado de operação aérea é a Anac e ela se cerca de todos os cuidados. Existe uma série de protocolos que são estabelecidos e que precisam ser atendidos. Eles têm que apresentar manuais, regras de operação, têm que constituir base de operação, apresentar os contratos de leasing, apresentar as bases de manutenção, quem serão os servidores contratados, qual é o treinamento de tripulação, de aeronautas, de pilotos, de copilotos. Tem os voos-testes, tem operação assistida.”

"Caminharam todas as etapas e quando todas as etapas foram atendidas, obtiveram o certificado de operação. E tem que ser assim. Seria muito ruim que o poder público, que a agência reguladora decidisse quem voa e quem não voa por qualquer motivo que seja" Tarcísio Freitas - Ministro da Infraestrutura

O ministro ressaltou que a empresa tinha todas as condições de operar e vinha com uma proposta considerada interessante, que era a integração da operação rodoviária do grupo com a nova operação aérea, o que era visto como um diferencial em relação a outras companhias.

Ainda segundo Tarcísio, durante o processo de certificação, a Anac chegou a fazer questionamentos em razão da recuperação judicial que o grupo enfrenta desde 2016. A empresa já era conhecida por sua operação no transporte rodoviário de passageiros. Em razão de os CNPJs serem diferentes, no entanto, não houve impeditivo para o grupo entrar no setor de aviação.

Tarcísio Freitas, Marcos Pontes e Bolsonaro em live divulgando a Viação Itapemirim e a Ita Crédito: Reprodução

"Quem respondeu (questionamento da Anac) foi o Ministério Público Estadual (de São Paulo). Havia diferença de CNPJ, quem está em recuperação judicial é a empresa rodoviária e esse CNPJ que nasceu com a empresa área tinha todas as certidões negativas, fiscal, trabalhista, previdenciária, e a partir daí obteve certificado de operação. E essa também foi uma checagem feita pela agência reguladora", afirmou.

O ministro ressaltou ainda que a agência “agiu da forma que teve de agir", e citou o caso de outras aéreas que tiveram de encerrar suas operações no Brasil , como, recentemente, a Avianca. "Obviamente (no caso da ITA) chama atenção pelo pouco tempo de operação", pontuou.

A Anac já havia sido questionada desde o fim de semana por A Gazeta para esclarecer sobre o processo de autorização da ITA, mas não respondeu até a conclusão da reportagem, que será atualizada se houver retorno.