Com voos cancelados, Anac suspende autorização da Itapemirim para voar

Aviões da Ita terão que ficar no chão Crédito: Divulgação/Itapemirim

Comunicado da Ita à imprensa diz que a medida é temporária e foi tomada devido a necessidade de "ajustes operacionais". A companhia orientou os passageiros com viagens programadas para os próximos dias que entrem em contato pelo e-mail [email protected]

Contudo, a Anac disse que é a empresa que tem que entrar em contato individualmente com cada cliente a respeito do "cancelamento de voos e reacomodações, bem como garantir o reembolso das passagens aéreas comercializadas".

“As etapas do processo envolveram a preparação e análise documental, as inspeções e avaliações das demonstrações (bases de operações e manutenção, treinamento, voos de avaliação, exame de tripulantes) e a certificação”, informou a agência na ocasião.

Somente com a COA em dia a Ita pode fazer “serviços de transporte aéreo público regular e não regular de passageiro, carga e mala postal, doméstico e internacional.”



PASSAGEIROS NÃO DEVEM IR PARA AEROPORTOS

Em comunicado, a Anac recomendou ainda que os passageiros com voos previstos, a partir deste sábado (18), não compareçam aos aeroportos antes de contatar a empresa aérea. Na noite de sexta-feira (17), dia do anúncio, oito voos foram cancelados, o que provocou protestos do passageiros.

A companhia aérea foi intimada pela agência a prestar informações atualizadas sobre as ações previstas para honrar os bilhetes vendidos e reacomodação dos seus clientes.

"A Agência orientou a priorização da reacomodação dos menores desacompanhados e os passageiros com necessidade especial, que estavam em processo de deslocamento na noite de sexta-feira (17/12) e na manhã deste sábado (18/12). O compromisso do setor é o de contribuir para a superação do transtorno e reduzir os prejuízos causados aos passageiros pela empresa ITA." Anac -

A Itapemirim informou que os passageiros com viagens programadas para os próximos dias devem entrar em contato pelo e-mail [email protected] e acrescentou que também vai disponibilizar atendimento presencial. Já a Anac orienta que os passageiros também recorram à plataforma consumidor.gov.br

PROIBIÇÃO DE VENDER MAIS PASSAGENS E FAZER PROPAGANDA

A Anac determinou ainda que a empresa pare de vender passagens aéreas, faça comunicação ampla da suspensão de suas operações e disponibilize amplos canais de atendimento ativo e receptivo aos passageiros afetados.