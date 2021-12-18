Suspensão de voos da Itapemirim pode prejudicar 40 mil neste final de ano

Avião da Itapemirim (ITA Transportes Aéreos). Foto: Gustavo Aguiar via Wikimedia Commons Crédito: Gustavo Aguiar via Wikimedia Commons

anúncio da suspensão por tempo indeterminado dos voos da Ita , companhia aérea do Grupo Itapemirim, pode deixar 8 mil passageiros prejudicados só neste final de semana, segundo operadoras de turismo. A informação foi publicada neste sábado (18) pelo colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo". É previsto que 40 mil fiquem sem conseguir viajar até o dia 2 de janeiro de 2022.

Os clientes da companhia aérea, que começou a operar há seis meses, enfrentarão ainda mais dificuldade na retomada de seus planos de final de ano devido à superlotação do setor.

De acordo com um executivo da área de aviação civil entrevistado pelo colunista, Gol, Latam e Azul "não têm como absorver" a demanda já que o período é de grande procura por passagens aéreas.

A companhia, que teve uma criação polêmica, iniciou as operações há pouco tempo e já vinha enfrentando problemas com clientes e trabalhadores. As críticas iam desde o cancelamento de voos sem aviso ao atraso no pagamento da tripulação.



Estavam programados 515 voos entre esta sexta-feira (17) e o dia 31. As operações tinham como partida os aeroportos de Guarulhos (SP), Salvador (BA), Galeão (RJ), Brasília (DF), Recife (PE) e cidades do interior de São Paulo.

PASSAGEIROS PROTESTARAM

Após a suspensão temporária dos voos, protestos foram registrados na noite desta sexta-feira (17) , no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Passageiros de oito voos previstos para aquele dia foram pegos de surpresa e dezenas de clientes com passagens compradas ficaram sem ter como voar.

Em vídeos e publicações que circulam nas redes sociais, é possível ver clientes lotando os terminas domésticos bloqueando a passagem de outros viajantes com aglomerações.

PROBLEMAS NA EMPRESA