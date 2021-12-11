Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), nova companhia aérea brasileira criada pelo Grupo Itapemirim, tem dado "voos de galinha" desde a sua criação, que ocorreu em meio a um processo de recuperação judicial da Com estreia das operações realizada no início deste semestre, a, nova companhia aérea brasileira criada pelo Grupo Itapemirim, tem dado "voos de galinha" desde a sua criação, que ocorreu em meio a um processo de recuperação judicial da Viação Itapemirim , principal negócio do conglomerado, e da maior crise da história do setor aéreo, ocasionada pela pandemia da Covid-19

No jargão econômico, um voo de galinha acontece quando a economia inicia um processo de recuperação, mas, por falta de condições estruturais não consegue ir muito longe e, pouco tempo depois, volta a recuar ou entra em estagnação. A mesma lógica pode ser aplicada a outros casos, como empresas.

No caso da ITA, trata-se da situação conturbada enfrentada pela companhia aérea. Não é um cenário tão incomum no país, que, apenas nos últimos anos viu a ascensão e queda de operadoras como Flyways, Flex, WhiteJets, sendo a Avianca Brasil (Oceanair) uma das que mais perduraram. Outras entraram em recuperação judicial, como foi o caso da Latam.

A ITA, especificamente, não está em recuperação judicial, mas foi criada por um grupo cujo principal negócio, a Viação Itapemirim, enfrenta hoje este cenário.

Your browser does not support the audio element. O voo de galinha da Ita, a operadora aérea do Grupo Itapemirim

A companhia aérea surgiu em meio a essas tribulações, e, agravando os problemas, iniciou as operações em meio à pandemia do Covid-19 , que ocasionou a maior crise do setor aéreo de todos os tempos, levando à redução da demanda por voos no mundo inteiro. A crise também coincidiu com a elevações no preço de combustíveis, que representam o principal gasto da aviação.

O professor de Transporte Aéreo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Respicio do Espirito Santo, pondera, entretanto, que a crise do setor não é necessariamente um empecilho para fazer um investimento do tipo. Ele observa que quando há uma crise, não importa qual seja, empresas começam a devolver aviões, há sobra de profissionais, então isso tudo torna mais fácil abrir uma empresa aérea.

Avião da Ita Crédito: Ilton Barbosa/Divulgação

"Por outro lado, você precisa ter um bom planejamento e ter as finanças em ordem. Na minha visão, o que falta à Itapemirim é a base de negócios. Lá em 2019, quando começaram a falar em lançar a ITA, anunciaram que iriam voar uma aeronave, depois passaram para outra, mais outra e chegaram à quarta. Essa troca de aeronaves toda hora, por exemplo, mostra que o plano de negócios é fraco."

Mesmo antes do início da estreia de seus voos comerciais, no final de junho, a ITA já era alvo de diversas reclamações de consumidores . Alguns dos voos, para os quais as passagens já haviam sido vendidas, foram cancelados sem explicações. Outras pessoas se queixaram de terem tido os bilhetes remarcados sem aviso. O problema persiste ainda hoje, e tem levado muitos consumidores aos Procons.

Questionada sobre os cancelamentos, o Grupo Itapemirim informou que, por motivos operacionais de readequação de malha, a partir de 1º de dezembro, precisou cancelar alguns voos. “O objetivo [da readequação] é atender o passageiro de forma mais eficiente, com ligações diretas e voos mais confortáveis.”

A despeito disso, a empresa ressaltou que todos os passageiros estão recebendo assistência da companhia e tendo seus direitos preservados.

O próprio deputado Roman (Patriota-PR), que solicitou a audiência, tem afirmado que são necessárias mudanças nos normativos da Anac para vedar a entrada no mercado de empresas sem regularidade fiscal e com capital social inferior ao necessário para a atividade aérea.

Setor viveu uma das maiores crises de sua história Crédito: Fernando Madeira

Em maio, ao ser questionada pela reportagem de A Gazeta se o fato de que o grupo responsável pela ITA está passando por um processo de recuperação judicial teria influenciado de alguma forma o processo de obtenção da certificação, a ANAC informou que não, destacando que a análise “é estritamente técnica e considera o cumprimento das normas de aviação vigentes na Agência.”

Ainda durante a audiência na Câmara, o diretor de Relações Institucionais do Grupo Itapemirim, Ricardo Bezerra, reforçou que a empresa aérea não faz parte do processo de recuperação judicial e que a companhia vem cumprindo com os seus compromissos na Justiça. Ele também rebateu informações de que a empresa estaria tendo menos preocupação com a manutenção de seus equipamentos.

“Em momento algum, a Itapemirim vai colocar qualquer passageiro ou qualquer operação em risco. A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe da capacidade da empresa. É uma empresa criada com recursos brasileiros pela coragem de um empresário brasileiro que resolveu investir no Brasil”, disse.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PLANOS FUTUROS

A ITA foi criada no ano passado para ser um braço do grupo Itapemirim no transporte aéreo. O novo negócio surgiu sob desconfiança do mercado, tendo em vista o processo de recuperação judicial enfrentado desde 2016 pela Viação Itapemirim, principal negócio do complexo fundado por Camilo Cola em 1953 e vendido para o empresário paulista Sidnei Piva em 2016.

No último dia 2, um grupo de credores protocolou, junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), onde corre o processo, um novo pedido de falência da viação e de empresas que fazem parte do mesmo conglomerado.

À reportagem, o grupo Itapemirim informou que “trata-se de um pedido sem fundamento jurídico, que ainda será analisado pela Justiça. Por este motivo, a empresa protocolou, na última sexta-feira (3), no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma petição contra o grupo de credores por flagrante má fé-processual, já que os mesmos não estão aptos a contar com os depósitos, uma vez que não ocorreu o envio de procuração com poderes para dar e receber quitação (documento solicitado pelas recuperandas quando os patronos informam seus próprios dados bancários).”

A empresa requisitou ainda que o caso seja encaminhado ao Ministério Público para que seja investigado possível crime falimentar.

“O Grupo Itapemirim reafirma que cumpre rigorosamente todas as cláusulas do plano e, inclusive, já solicitou o encerramento da recuperação judicial em 24 de maio [de 2021], aguarda decisão da Justiça e segue com suas operações normalmente.”

O grupo segue fazendo investimentos. Em outubro, lançou, em parceria com bancos, a ITA Bank, fintech que oferece uma conta digital gratuita com serviços como PIX , transferências e pagamentos, além da possibilidade de contratação de crédito, seguros e consórcios, a fim de ajudar clientes na compra de passagens aéreas e rodoviárias.

Além disso, em entrevista ao UOL , o presidente do grupo, Sidnei Piva, disse que há projetos para abrir mais duas empresas aéreas a partir de 2023, sendo uma na Europa e outra nos Estados Unidos . Não obstante, há planos de voarem para outros países da América do Sul no ano que vem.