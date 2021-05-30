Corpo de Camilo Cola é sepultado na fazenda da família em Venda Nova

Velório e sepultamento foram realizados na propriedade da família Crédito: Priciele Venturini

Cola foi sepultado ao lado do corpo da sua primeira mulher, Ignez Massad Cola, que morreu em 2008. Atualmente, o empresário era casado, em segundas núpcias, com Maria Luzia Gonçalves Borges e tinha dois filhos, Ana Maria Cola e Camilo Cola Filho.

O velório reuniu muitos amigos, familiares e diversas autoridades e empresários do Espírito Santo . A cerimonia foi restrita aos convidados e a imprensa acompanhou da área externa.

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB) , esteve no local e destacou o legado de Camilo Cola para a história capixaba.

"Ele foi um dos construtores do nosso Estado, devido a sua capacidade empreendedora. Foi uma pessoa que divulgou muito o Espírito Santo. Ele deixará um legado muito importante para a sociedade capixaba. Eu me lembro de conversar com ele, já com mais de 90 anos, e ele falando sobre projetos para daqui a 30 ou 40 anos" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Recebi com pesar a notícia do falecimento de Camilo Cola, ex-combatente, apaixonado pela política e, sobretudo, um dos maiores empreendedores do Brasil, que mesmo com o avançar da idade sempre fez planos para o futuro. Em homenagem, decretarei luto oficial por três dias no ES. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 30, 2021

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Victor Coelho (PSB) , também esteve na cerimônia e lembrou da importância de Camilo Cola para o Estado. “Nós estamos muito sentidos com esse momento, ele era um homem visionário e um ícone para a nossa sociedade. Uma grande perda para o Estado do Espírito Santo, fica aqui o nosso profundo sentimento de pesar pela partida dele”, disse.

O prefeito já havia publicado em suas redes sociais lamentando o falecimento do empresário e ainda decretou luto oficial em Cachoeiro.

Recebi a notícia do falecimento, aos 97 anos, do sr. Camilo Cola. Um homem a frente do seu tempo. Empresário, ex-deputado federal, mas acima de tudo um visionário. Cachoeiro perde um de seus nomes mais ilustres, que levou nossa cidade ser conhecida nos quatro cantos do Brasil. pic.twitter.com/0XRVw1xDqW — Victor Coelho (@_victor_coelho) May 30, 2021

Sobrinho-neto de Camilo, Douglas Cola disse que a partida do empresário deixa um vazio e muita tristeza para a família. Douglas ainda lembrou como era o empresário na intimidade.

“Ele era uma pessoa de hábitos simples e que valorizava a família. Ele acordava cedo e não gostava de deixar as coisas para depois. Era muito recepetivo”, afirmou o familiar.

Camilo Cola morreu aos 97 anos Crédito: Ministério da Infraestrutura/Divulgação

TRAJETÓRIA

Empresário, fundador do Grupo Itapemirim , e ex-deputado federal capixaba, Camilo Cola fez história no Espírito Santo e no país com sua trajetória empresarial e também no campo político. Camilo ainda participou como combatente da 2ª Guerra Mundial.

O principal marco da trajetória de Camilo Cola foi a criação da Viação Itapemirim. A empresa teve várias rotas. Em seus melhores momentos, a viação estava entre uma das maiores da América Latina.

Camilo Cola é considerado um dos principais empresários do setor de transportes do país Crédito: Viação Itapemirim/Divulgação

A partir dos anos 2000, a saúde financeira da empresa já não era mais a mesma. Além de lidar com situações desfavoráveis, como gratuidades e transportes clandestinos, a Viação Itapemirim enfrentava um entrave para resolver concessões e autorizações de linhas junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) - que durou de 2008 a 2015. Em 2016, a empresa foi vendida para os empresários de São Paulo Sidnei Piva de Jesus e Camila de Souza Valdívia.

Nesta época, Camilo Cola não era mais o presidente da empresa, mas continuava participando do Conselho. Isso porque, no ano 2000, ele foi eleito deputado federal e permaneceu até o ano de 2008. Depois, retornou a bancada federal, entre os anos de 2011 e 2015. Camilo era correligionário do então Partido do Movimento Democrátrico Brasileiro, atual MDB.

A atual diretoria do Grupo Itapemirim soltou nota de pesar sobre a morte do empresário. Os novos comandantes da corporação disseram que Cola deixou um legado de desenvolvimento para o Brasil.

BOLSONARO E MINISTRO SE MANIFESTA SOBRE A MORTE

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), publicou em suas redes sociais, na manhã deste domingo (30), uma foto de Camilo Cola. Na postagem, realizada às 9h42, o presidente lembra a participação do ex-combatente em lutas brasileiras.

Bolsonaro falou sobre a atuação de Camilo Cola na Segunda Guerra Mundial e agradeceu pela participação do ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) “na luta contra o nazismo e fascismo”.

- Nos deixou no dia de ontem, o veterano da Segunda Guerra Mundial, Camilo Cola.

- Dentre seus feitos a participação na tomada de Monte Castelo.

- 26/julho/1923.

- 29/maio/2021.

- Obrigado por garantir nossa liberdade na luta contra o nazismo e fascismo. pic.twitter.com/aFET7X0NBU — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 30, 2021

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que é militar da reserva brasileira, também lamentou em seu perfil no Twitter, às 9h05, a morte de Camilo e citou a entrega da Medalha Barão de Mauá, homenagem realizada pelo Ministério em 2020.

Lamento o falecimento do visionário (e ex @FEB_Brasil) Camilo Cola, fundador da Itapemirim e que ajudou a profissionalizar o transporte no ??. Em 2020 pude agraciá-lo com a Medalha Barão de Mauá, honraria àqueles que fizeram pelo setor. Que Deus o tenha no mais alto da Glória https://t.co/RuKHhVRBCW — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) May 30, 2021

POLÍTICOS E EMPRESÁRIOS LAMENTAM MORTE