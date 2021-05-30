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Bolsonaro lembra participação de Camilo Cola na Segunda Guerra Mundial

"Obrigado por garantir nossa liberdade na luta contra o nazismo e fascismo", disse o presidente da República sobre o empresário, que era ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB)

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 13:08

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

30 mai 2021 às 13:08
Presidente Jair Bolsonaro fez homenagem a Camilo Cola em rede social
Presidente Jair Bolsonaro homenageou Camilo Cola em rede social Crédito: Montagem/A Gazeta
O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), publicou em suas redes sociais na manhã deste domingo (30) uma foto do capixaba Camilo Cola, que faleceu na noite deste sábado (29), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Na postagem, realizada às 9h42, o presidente lembra a participação do ex-combatente em lutas brasileiras.

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Bolsonaro falou sobre a atuação de Camilo Cola na Segunda Guerra Mundial e agradeceu pela participação do ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na luta contra o nazismo e fascismo.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que também é militar da reserva brasileira, também lamentou em seu perfil no Twitter, às 9h05, a morte de Camilo e citou a entrega da Medalha Barão de Mauá, homenagem realizada pelo Ministério em 2020.
O perfil da Força Expedicionária Brasileira (FEB) também homenageou o fundador da Viação Itapemirim:

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