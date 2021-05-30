Bolsonaro lembra participação de Camilo Cola na Segunda Guerra Mundial

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), publicou em suas redes sociais na manhã deste domingo (30) uma foto do capixaba Camilo Cola, que faleceu na noite deste sábado (29), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Na postagem, realizada às 9h42, o presidente lembra a participação do ex-combatente em lutas brasileiras.
Bolsonaro falou sobre a atuação de Camilo Cola na Segunda Guerra Mundial e agradeceu pela participação do ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na luta contra o nazismo e fascismo.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que também é militar da reserva brasileira, também lamentou em seu perfil no Twitter, às 9h05, a morte de Camilo e citou a entrega da Medalha Barão de Mauá, homenagem realizada pelo Ministério em 2020.
O perfil da Força Expedicionária Brasileira (FEB) também homenageou o fundador da Viação Itapemirim: