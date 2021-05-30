Empresários e políticos lamentam pela morte de Camilo Cola no ES

Empresário Camilo Cola, aos 97 anos, durante homenagem do Ministério Crédito: Divulgação/Ministério da Infraestrutura

A diretoria do Grupo Itapemirim, empresa, que está em disputa judicial por membros da família Cola e empresários que compraram a companhia após processo de recuperação judicial, soltaram também nota de pesar sobre a morte do empresário. Em postagem no Instagram, os novos comandantes da corporação disseram que Cola deixou um legado de desenvolvimento para o Brasil.

O prefeito Victor Coelho foi um dos primeiros a se manifestar. Pouco depois de meia-noite, o político publicou uma foto em preto e branco – em que ele aparece ao lado do empresário – e lamentou: "Recebi a notícia do falecimento, aos 97 anos, do senhor Camilo Cola. Um homem à frente do seu tempo. Empresário, ex-deputado federal, mas, acima de tudo, um visionário. Cachoeiro perde um de seus nomes mais ilustres, que levou nossa cidade ser conhecida nos quatro cantos do Brasil".

Recebi a notícia do falecimento, aos 97 anos, do sr. Camilo Cola. Um homem a frente do seu tempo. Empresário, ex-deputado federal, mas acima de tudo um visionário. Cachoeiro perde um de seus nomes mais ilustres, que levou nossa cidade ser conhecida nos quatro cantos do Brasil. pic.twitter.com/0XRVw1xDqW — Victor Coelho (@_victor_coelho) May 30, 2021

"Recebi com pesar a notícia do falecimento de Camilo Cola, ex-combatente, apaixonado pela política e, sobretudo, um dos maiores empreendedores do Brasil, que mesmo com o avançar da idade sempre fez planos para o futuro. Em homenagem, decretarei luto oficial por três dias no ES ".

Recebi com pesar a notícia do falecimento de Camilo Cola, ex-combatente, apaixonado pela política e, sobretudo, um dos maiores empreendedores do Brasil, que mesmo com o avançar da idade sempre fez planos para o futuro. Em homenagem, decretarei luto oficial por três dias no ES. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 30, 2021

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o deputado Erick Musso também se pronunciou. "Recebi a triste notícia do falecimento do empresário Camilo Cola, aos 97 anos. Visionário, foi deputado federal, mas com a sua Viação Itapemirim, uma das maiores empresas do país, que levou o ES ao cenário nacional em competitividade. Meus sentimentos e orações à família".

Recebi a triste notícia do falecimento do empresário Camilo Cola, aos 97 anos. Visionário, foi deputado federal, mas com a sua Viação Itapemirim, uma das maiores empresas do país, que levou o ES ao cenário nacional em competitividade. Meus sentimentos e orações à família. — Erick Musso (@MussoErick) May 30, 2021

O deputado federal Evair de Melo escreveu que Camilo Cola "cumpriu seu legado" e que o empresário era "amigo, conselheiro e sempre incentivador".

Dia de nos despedirmos dessa lenda CAMILO COLA. Cumpriu seu legado. Brasileiro, Capixaba de 1ª grandeza. Expedicionário, produtor rural, empresário, político . Orgulhou a Pátria na 2ª guerra. Amigo,conselheiro e sempre incentivador. @tarcisiogdf @MInfraestrutura @jairbolsonaro pic.twitter.com/DKq77dYm4z — Evair de Melo (@EvairdeMelo) May 30, 2021

À imprensa, o ex-governador do Estado Paulo Hartung também se manifestou. "Recebo com tristeza a notícia da morte do empresário Camilo Cola, importante nome na história econômica do Espírito Santo e do Brasil. Sua jornada no setor de transportes foi exitosa e marcante. Meus mais sinceros sentimentos à família e aos amigos".

"A Findes lamenta profundamente o falecimento do empresário Camilo Cola, aos 97 anos, ocorrido neste sábado (29). Fundador da Viação Itapemirim, o Sr. Camilo foi um dos maiores empreendedores do Espírito Santo e do país, tendo também atuado como deputado federal. Deixa para as futuras gerações um grande exemplo de dedicação ao trabalho e à luta por um país melhor. Nossos sentimentos aos familiares e amigos".

O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, em nota enviada à impressa, relembrou a trajetória política de Cola, citando a votação de 1982, quando o empresário foi o candidato do Espírito Santo ao Senado mais votado, mas não ficou com o cargo. "Ex-combatente na Segunda Guerra Mundial, um dos maiores empresários do Brasil e um ser humano diferenciado, um homem com ideias e práticas muito além do seu tempo. Descanse na paz do Senhor, Seu Camilo.

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, publicou que recebeu com tristeza a notícia do falecimento de Camilo Cola e informou que decretou luto oficial de três dias.

O deputador federal Neucimar Fraga escreveu relembrando a rotina quando os dois foram colegas de parlamento.

Camilo Cola e eu fomos companheiros de parlamento e quase todas as semanas almoçávamos juntos, ouvia suas histórias de lutas e seus sonhos para Cachoeiro de Itapemirim e nosso Brasil ???? — Neucimar Fraga Dep. Federal (@FragaDep) May 30, 2021

Felipe Rigoni, também atual deputado federal, lamentou o ocorrido e disse que trajetória empreendedora de Camilo Cola será recontada pelos livros.

Camilo Cola é um exemplo de capixaba que batalhou pelo desenvolvimento do Espírito Santo. Sua trajetória empreendedora sempre será recontada pelos livros de história. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. — Felipe Rigoni (@rigoni_felipe) May 30, 2021

O corpo de Camilo Cola será sepultado na fazenda da família em Pindobas, Venda Nova do Imigrante, ao lado do corpo da sua primeira mulher, Ignez Massad Cola, que morreu em 2008. O empresário era casado, em segundas núpcias, com Maria Luzia Gonçalves Borges e tinha dois filhos, Ana Maria Cola e Camilo Cola Filho.

NOTA DE AGRADECIMENTO