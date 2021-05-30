Empresários e políticos lamentam pela morte de Camilo Cola no ES

Políticos e empresários do Espírito Santo lamentam, através de redes sociais, pela morte do empresário Camilo Cola na noite deste sábado (29), aos 97 anos. O fundador da Viação Itapemirim, que também é ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), faleceu de causas naturais e será sepultado na tarde deste domingo (30) na fazenda da família em Pindobas, no município de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.
A diretoria do Grupo Itapemirim, empresa, que está em disputa judicial por membros da família Cola e empresários que compraram a companhia após processo de recuperação judicial, soltaram também nota de pesar sobre a morte do empresário. Em postagem no Instagram, os novos comandantes da corporação disseram que Cola deixou um legado de desenvolvimento para o Brasil.
O prefeito Victor Coelho foi um dos primeiros a se manifestar. Pouco depois de meia-noite, o político publicou uma foto em preto e branco – em que ele aparece ao lado do empresário – e lamentou: "Recebi a notícia do falecimento, aos 97 anos, do senhor Camilo Cola. Um homem à frente do seu tempo. Empresário, ex-deputado federal, mas, acima de tudo, um visionário. Cachoeiro perde um de seus nomes mais ilustres, que levou nossa cidade ser conhecida nos quatro cantos do Brasil".
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também lamentou em seu perfil no Twitter a partida do empresário e informou que vai decretar luto oficial de três dias no Estado pela morte de Camilo Cola.
"Recebi com pesar a notícia do falecimento de Camilo Cola, ex-combatente, apaixonado pela política e, sobretudo, um dos maiores empreendedores do Brasil, que mesmo com o avançar da idade sempre fez planos para o futuro. Em homenagem, decretarei luto oficial por três dias no ES".
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o deputado Erick Musso também se pronunciou. "Recebi a triste notícia do falecimento do empresário Camilo Cola, aos 97 anos. Visionário, foi deputado federal, mas com a sua Viação Itapemirim, uma das maiores empresas do país, que levou o ES ao cenário nacional em competitividade. Meus sentimentos e orações à família".
O deputado federal Evair de Melo escreveu que Camilo Cola "cumpriu seu legado" e que o empresário era "amigo, conselheiro e sempre incentivador".
À imprensa, o ex-governador do Estado Paulo Hartung também se manifestou. "Recebo com tristeza a notícia da morte do empresário Camilo Cola, importante nome na história econômica do Espírito Santo e do Brasil. Sua jornada no setor de transportes foi exitosa e marcante. Meus mais sinceros sentimentos à família e aos amigos".
A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, também lamentou a partida de Camilo em nota enviada à Gazeta.
"A Findes lamenta profundamente o falecimento do empresário Camilo Cola, aos 97 anos, ocorrido neste sábado (29). Fundador da Viação Itapemirim, o Sr. Camilo foi um dos maiores empreendedores do Espírito Santo e do país, tendo também atuado como deputado federal. Deixa para as futuras gerações um grande exemplo de dedicação ao trabalho e à luta por um país melhor. Nossos sentimentos aos familiares e amigos".
O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, em nota enviada à impressa, relembrou a trajetória política de Cola, citando a votação de 1982, quando o empresário foi o candidato do Espírito Santo ao Senado mais votado, mas não ficou com o cargo. "Ex-combatente na Segunda Guerra Mundial, um dos maiores empresários do Brasil e um ser humano diferenciado, um homem com ideias e práticas muito além do seu tempo. Descanse na paz do Senhor, Seu Camilo.
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, publicou que recebeu com tristeza a notícia do falecimento de Camilo Cola e informou que decretou luto oficial de três dias.
O deputador federal Neucimar Fraga escreveu relembrando a rotina quando os dois foram colegas de parlamento.
Felipe Rigoni, também atual deputado federal, lamentou o ocorrido e disse que trajetória empreendedora de Camilo Cola será recontada pelos livros.
O corpo de Camilo Cola será sepultado na fazenda da família em Pindobas, Venda Nova do Imigrante, ao lado do corpo da sua primeira mulher, Ignez Massad Cola, que morreu em 2008. O empresário era casado, em segundas núpcias, com Maria Luzia Gonçalves Borges e tinha dois filhos, Ana Maria Cola e Camilo Cola Filho.
NOTA DE AGRADECIMENTO
A família de Camilo Cola divulgou uma nota de agradecimento por todas as manifestações de carinho e homenagens que tme recebido. "Neste momento de perda e dor, queremos agradecer a todas as manifestações de condolências e pesar pelo falecimento de nosso inesquecível pai, avô e grande modelo de vida, Camilo Cola. Que sua história continue impregnada em nossa memória e nos conduza como guia e exemplo. - Família Cola".