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Fundador da Viação Itapemirim

Casagrande vai decretar luto oficial de três dias pela morte de Camilo Cola

Empresário morreu na noite deste sábado (29), aos 97 anos, por causas naturais. Camilo Cola foi o fundador da Viação Itapemirim e de outras empresas do grupo

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 07:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2021 às 07:38
Camilo Cola quando era deputado federal pelo Espírito Santo
Camilo Cola quando era deputado federal pelo Espírito Santo Crédito: Agência Câmara/Arquivo
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, vai decretar luto oficial de três dias pela morte do empresário e fundador da Viação Itapemirim, Camilo Cola. O patriarca morreu na noite deste sábado (29), aos 97 anos de idade. Ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), ele foi também foi deputado federal pelo Estado. 
No Twitter, Casagrande escreveu: "Recebi com pesar a notícia do falecimento de Camilo Cola, ex-combatente, apaixonado pela política e, sobretudo, um dos maiores empreendedores do Brasil, que mesmo com o avançar da idade sempre fez planos para o futuro. Em homenagem, decretarei luto oficial por três dias no ES". 
O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), também lamentou a partida do empresário nas redes sociais. E escreveu: "Acabo de receber a triste notícia do falecimento, aos 97 anos, do sr. Camilo Cola. Um homem à frente do seu tempo. Empresário, ex-deputado federal, mas acima de tudo um visionário. Cachoeiro perde um de seus nomes mais ilustres, que levou nossa cidade ser conhecida nos quatro cantos do Brasil. Nossos mais profundos sentimentos à família Cola". 

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No início da madrugada deste domingo a assessoria da família informou que o corpo de Camilo será velado das 12h às 15h, na sede da sua fazenda em Pindobas, em Venda Nova do Imigrante. Neste mesmo local, o empresário será sepultado ao lado do corpo da sua primeira mulher, Ignez Massad Cola, que morreu em 2008. Camilo Cola era casado, em segundas núpcias, com Maria Luzia Gonçalves Borges e tinha dois filhos, Ana Maria Cola e Camilo Cola Filho.

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