Casagrande vai decretar luto oficial de três dias pela morte de Camilo Cola

Camilo Cola quando era deputado federal pelo Espírito Santo Crédito: Agência Câmara/Arquivo

No Twitter, Casagrande escreveu: "Recebi com pesar a notícia do falecimento de Camilo Cola, ex-combatente, apaixonado pela política e, sobretudo, um dos maiores empreendedores do Brasil, que mesmo com o avançar da idade sempre fez planos para o futuro. Em homenagem, decretarei luto oficial por três dias no ES".

Recebi com pesar a notícia do falecimento de Camilo Cola, ex-combatente, apaixonado pela política e, sobretudo, um dos maiores empreendedores do Brasil, que mesmo com o avançar da idade sempre fez planos para o futuro. Em homenagem, decretarei luto oficial por três dias no ES. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 30, 2021

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), também lamentou a partida do empresário nas redes sociais. E escreveu: "Acabo de receber a triste notícia do falecimento, aos 97 anos, do sr. Camilo Cola. Um homem à frente do seu tempo. Empresário, ex-deputado federal, mas acima de tudo um visionário. Cachoeiro perde um de seus nomes mais ilustres, que levou nossa cidade ser conhecida nos quatro cantos do Brasil. Nossos mais profundos sentimentos à família Cola".