Morre o empresário Camilo Cola, aos 97 anos de idade

Camilo Cola em novembro do ano passado, quando foi homenageado pelo Ministério da Infraestrutura, em Brasília Crédito: Agência Brasil

Morreu por volta das 22h30 deste sábado (29) em sua casa, em Cachoeiro de Itapemirim , de causas naturais, o empresário Camilo Cola, aos 97 anos de idade. Ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália, Camilo, natural de Castelo, teve como a maior marca da sua vida empresarial a fundação da Viação Itapemirim, uma das maiores empresas de transporte rodoviário do país.

Camilo também foi produtor rural e deputado federal, eleito em 2006. Mas foi em 1986 que ele formou uma chapa antológica na política capixaba, denominada “Macaca”. Reunia o candidato a governador Max Mauro e o ex-governador Gerson Camata, todos do então PMDB. Max e Camata foram eleitos, mas Camilo não conseguiu sucesso nas urnas.

No final da noite de sábado e início da madrugada deste domingo (30), surgiram as primeiras manifestações, nas redes sociais, de pesar pela morte de Camilo Cola. O prefeito Victor Coelho (PSB) publicou no seu Instagram uma foto em preto e branco ao lado do empresário.

A homenagem póstuma do prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, a Camilo Crédito: Reprodução do Instagram

"Acabo de receber a triste notícia do falecimento, aos 97 anos, do sr. Camilo Cola. Um homem à frente do seu tempo. Empresário, ex-deputado federal, mas acima de tudo um visionário. Cachoeiro perde um de seus nomes mais ilustres, que levou nossa cidade ser conhecida nos quatro cantos do Brasil. Nossos mais profundos sentimentos à família Cola" Victor Coelho - Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

O Estrela do Norte, time do coração de Camilo Cola, também prestou sua homenagem. Com uma foto de Camilo com a camisa do Estrela no vestiário da equipe, a direção alvinegra escreveu: “Com imenso pesar comunicamos aos amigos que o sr. Camilo Cola faleceu aos 97 anos. Para todos nós que convivemos e aprendemos muito com ele, é uma grande perda. Nossos sentimentos para toda a família Cola”.

A homenagem do Estrela do Norte, clube de Cachoeiro que era a paixão de Camilo Crédito: Reprodução

Outro que homenageou Camilo foi o deputado federal Evair de Melo (PP): “Cumpriu seu legado entre nós. Brasileiro e capixaba de primeira grandeza. Seu legado precisa ser honrado por gerações futuras. Um dos maiores de nosso tempo. Nossa solidariedade a família e amigos”. Na postagem, Evair marcou o presidente Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas