Morre o empresário Camilo Cola, aos 97 anos de idade

Morreu por volta das 22h30 deste sábado (29) em sua casa, em Cachoeiro de Itapemirim
, de causas naturais, o empresário Camilo Cola, aos 97 anos de idade. Ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália, Camilo, natural de Castelo, teve como a maior marca da sua vida empresarial a fundação da Viação Itapemirim, uma das maiores empresas de transporte rodoviário do país.
Camilo também foi produtor rural e deputado federal, eleito em 2006. Mas foi em 1986 que ele formou uma chapa antológica na política capixaba, denominada “Macaca”. Reunia o candidato a governador Max Mauro e o ex-governador Gerson Camata, todos do então PMDB. Max e Camata foram eleitos, mas Camilo não conseguiu sucesso nas urnas.
No final da noite de sábado e início da madrugada deste domingo (30), surgiram as primeiras manifestações, nas redes sociais, de pesar pela morte de Camilo Cola. O prefeito Victor Coelho
(PSB) publicou no seu Instagram uma foto em preto e branco ao lado do empresário.
O Estrela do Norte, time do coração de Camilo Cola, também prestou sua homenagem. Com uma foto de Camilo com a camisa do Estrela no vestiário da equipe, a direção alvinegra escreveu: “Com imenso pesar comunicamos aos amigos que o sr. Camilo Cola faleceu aos 97 anos. Para todos nós que convivemos e aprendemos muito com ele, é uma grande perda. Nossos sentimentos para toda a família Cola”.
Outro que homenageou Camilo foi o deputado federal Evair de Melo (PP): “Cumpriu seu legado entre nós. Brasileiro e capixaba de primeira grandeza. Seu legado precisa ser honrado por gerações futuras. Um dos maiores de nosso tempo. Nossa solidariedade a família e amigos”. Na postagem, Evair marcou o presidente Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas
.
No início da madrugada deste domingo a assessoria da família informou que o corpo de Camilo será velado das 12h às 15h, na sede da sua fazenda em Pindobas, em Venda Nova do Imigrante. Neste mesmo local o empresário será sepultado ao lado do corpo da sua primeira mulher, Ignez Massad Cola, que morreu em 2008. Camilo Cola era casado, em segundas núpcias, com Maria Luzia Gonçalves Borges e tinha dois filhos, Ana Maria Cola e Camilo Cola Filho.