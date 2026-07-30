Veja por que os condicionadores líquidos estão conquistando espaço na rotina capilar

Os condicionadores líquidos surgem como uma evolução no tratamento capilar Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

As texturas fluidas deixaram de ser exclusividade do skincare e começam a ganhar espaço também nos cuidados com os cabelos. Depois da tendência do liquid hair , os condicionadores líquidos surgem como uma evolução do tratamento capilar, reunindo ativos de alta performance em fórmulas leves que hidratam, desembaraçam e alinham os fios sem comprometer o movimento natural.

A tendência acompanha a influência da K-Beauty e da J-Beauty, movimentos de beleza originados na Coreia do Sul e no Japão que priorizam fórmulas de alta tecnologia, texturas leves e tratamentos focados na saúde dos fios a longo prazo. Em vez de formulações densas, a proposta é desenvolver produtos capazes de promover hidratação, reparação e proteção da fibra capilar com rápida absorção e acabamento natural, característica presente nas rotinas asiáticas de cuidados com os cabelos.

Segundo Guilherme Téo, gerente de P&D da BR Cosmetic, o crescimento dessa categoria está diretamente relacionado à evolução da tecnologia cosmética. “Hoje conseguimos combinar ingredientes condicionantes de alta performance, aminoácidos, peptídeos e polímeros tecnológicos em veículos mais fluidos, capazes de distribuir os ativos de maneira uniforme sobre a fibra capilar. O resultado é um tratamento eficiente, que promove hidratação, alinhamento das cutículas e maciez sem formar uma película espessa”, detalha.

Indicados para todos os tipos de cabelo

Mas, afinal, os condicionadores líquidos são indicados para todos os tipos de cabelo? A resposta é sim, desde que a escolha esteja alinhada às necessidades dos fios e ao resultado desejado. Segundo o gerente de P&D da BR Cosmetic, a textura mais leve amplia as possibilidades de uso.

“Os condicionadores líquidos oferecem os benefícios de um condicionador tradicional, como maciez, brilho, desembaraço e alinhamento das cutículas, mas com uma textura que se espalha facilmente e evita o excesso de resíduos. Embora sejam uma excelente opção para cabelos finos, oleosos ou sensibilizados, eles também atendem quem deseja um resultado leve e com movimento”, explica.

O condicionador líquido pode ser utilizado como substituto do condicionador tradicional Crédito: Imagem: Mr Boiko Oleg | Shutterstock

Um produto versátil

Outro diferencial dessa categoria é a versatilidade. Com a evolução das formulações, alguns produtos conseguem reunir diferentes funções em uma única aplicação, ampliando as possibilidades de uso de acordo com a necessidade dos cabelos. Ou seja, após a lavagem, o condicionador líquido pode ser utilizado como substituto do condicionador tradicional.

Em alguns casos, dependendo da proposta da fórmula, ele também pode permanecer nos fios como leave-in, prolongando os benefícios do tratamento ao longo do dia. “Um exemplo é o Leave-in Amino Fusion Final Effects, de Jacques Janine Professionnel. Quando utilizado como condicionador líquido, basta aplicar após o shampoo e enxaguar. Já como leave-in, ele permanece nos fios, prolongando o tratamento ao longo do dia”, diz Guilherme Téo.

Tecnologia impulsiona nova geração de condicionadores

A evolução dos condicionadores acompanha um movimento da indústria em direção a fórmulas multifuncionais e texturas cada vez mais leves. Assim como aconteceu com séruns faciais, hidratantes em gel e máscaras líquidas, a tecnologia passou a permitir que produtos com menor viscosidade entreguem alta performance, ampliando as possibilidades de tratamento sem comprometer o sensorial.