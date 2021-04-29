Querendo voar, Grupo Itapemirim tem mais bens leiloados pela Justiça no ES

Ônibus na garagem da Viação Itapemirim, grupo que está em recuperação judicial desde 2016 Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo

No Centro da Capital, está disponível um conjunto de lotes que inclui quatro salas comerciais, com lance inicial a partir de R$ 42 mil. Na Serra, será ofertado um imóvel comercial de 450 m², a partir de R$ 420 mil. Já em Cachoeiro, serão leiloadas duas vagas de garagens e cerca de 22 lotes em áreas diversas do município. Os valores iniciais não foram divulgados.

O lote do leilão com lance inicial mais barato é referente a uma casa contendo jardim, uma suíte, dois quartos, sala de jantar, sala de copa, cozinha, área de serviço e muro, no bairro São Sebastião, em Patos (PB), que poderá receber ofertas a partir de R$ 107,7 mil na primeira oportunidade. O mais caro é um apartamento residencial em Copacabana, no Rio de Janeiro, com valor inicial de R$ 3,04 milhões.

Há também dois apartamentos com quatro vagas de garagem e depósito em Guarulhos (SP), com área de aproximadamente 274 m², que terão a primeira oportunidade de compra a partir de R$ 1,85 milhão.

Em Salvador (BA), um apartamento de 123 m², situado no loteamento Parque São Vicente, será ofertado por valores a partir de R$ 681,39 mil. Os outros são um apartamento de 76 m², no Rio de Janeiro (RJ), com primeira oferta a partir R$ R$ 855,7 mil; e um apartamento de 270 m², em Bonsucesso (RJ), com lance inicial a partir de R$ 2,17 milhões.

O leilão será virtual pelo site da TM Leilões , por meio do qual os interessados já podem fazer ofertas. Os leilões serão realizados entre os dias 5 e 11 de abril.

De acordo com o Grupo Itapemirim, o leilão programado para a próxima semana faz parte do plano de recuperação judicial e, assim como os anteriores, são realizados por leiloeiros judiciais e com supervisão do juiz da recuperação judicial.

"Todos os arrematantes terão garantia à posse dos imóveis, imprimindo maior transparência e segurança aos interessados, conforme recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo", informou.

A Itapemirim destacou ainda que, conforme o plano aprovado pelos credores, "os imóveis pertencentes ao acervo ativo do Grupo Itapemirim deverão ser vendidos em leilões judiciais e direcionados para pagamentos dos credores concursais e incremento das operações e novos projetos do Grupo".

COMPANHIA MAIS PERTO DO INICIAR VOOS

Avião da Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) está fazendo voos de certificação Crédito: Douglas Cavalcanti/Divulgação

Em meio a um processo de recuperação judicial conturbado e à maior crise da história da aviação, o Grupo Itapemirim, deu mais um passo para viabilizar os voos da ITA, o braço da companhia voltado para o transporte aéreo.

O grupo foi aprovado na última fase de avaliações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para obtenção do Certificado de Operador Aéreo (COA). Após a emissão do documento, ainda será preciso concluir a fase final de outorga da concessão — processo de verificação de regularidade jurídica e fiscal.

“Atendidos os requisitos estabelecidos, e obtido o Certificado de Operador Aéreo (COA) junto às áreas técnicas, o processo de outorga passa pela aprovação da diretoria colegiada da Agência, antes de ser publicada no Diário Oficial da União (DOU). Os voos comerciais poderão ser iniciados após a conclusão de todo o processo”, esclareceu a Anac.

Segundo informações da Agência Estado , a companhia já garantiu seis slots (horários de pouso e decolagem nos aeroportos) para voar, a partir de junho, entre Ribeirão Preto e Recife, Ribeirão Preto e Guarulhos, Porto Seguro e Guarulhos, Salvador e Guarulhos - considerando os terminais mais disputados do país.

Em nota, a Itapemirim informou, entretanto, que somente após a obtenção do COA poderá divulgar as datas de início das vendas e das operações, bem como as rotas programadas.

“A aprovação nesta última fase comprova que a Itapemirim cumpre rigorosamente todas as normas, padrões e regulamentos da agência para operar voos regulares de passageiros com segurança”, destacou.

ENTENDA A SITUAÇÃO DO GRUPO ITAPEMIRIM

A Viação Itapemirim, fundada por Camilo Cola em 1953, enfrenta desde 2016 um conturbado processo de recuperação judicial. Naquele ano, a companhia entrou com o pedido na Justiça alegando ter R$ 336,49 milhões em dívidas trabalhistas e com fornecedores, além de R$ 1 bilhão em passivos tributários.

A família Cola, então, decidiu vender a empresa, junto de outros seis negócios do grupo (todos na recuperação judicial), para empresários de São Paulo. Após uma longa fase de discussão e um processo de briga entre os sócios capixabas e paulistas, o plano de recuperação foi homologado em 2019

Com a pandemia do coronavírus , que afetou duramente o setor de transportes, a Itapemirim conseguiu uma alteração no plano recuperação judicial, com aprovação da Justiça, que passou a lhe permitir utilizar 80% dos valores arrecadados nos leilões para o custeio da operação da empresa e só os 20% restantes para o pagamento de credores.