Viação Itapemirim terá terrenos leiloados no ES para pagar dívidas

Ônibus da Viação Itapemirim na antiga garagem da empresa em Cariacica: terreno será leiloado Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo

Viação Itapemirim dará início, no dia 27 de julho, ao leilão virtual de dois terrenos da antiga garagem da empresa no Trevo do Alto Laje, em Cariacica . Os imóveis, um com área de 1.248m² e outro de 832m², poderão ser disputados com um lance inicial de R$ 3.560.000,00.

A venda será feita de forma on-line no site da TM Leilões até as 14h do dia 13 de agosto. Os interessados em dar um lance deverão estar cadastrados e habilitados na plataforma com pelo menos uma hora de antecedência.

As visitas ao lote podem ser feitas até três dias antes da data de abertura do leilão. Para isso, é preciso já estar cadastrado e agendar a visita pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 3237-0069.

ENTENDA O CASO

A empresa, fundada por Camilo Cola em 1953, enfrenta desde março de 2016 um longo processo de recuperação judicial. A companhia entrou com o pedido na Justiça alegando ter R$ 336,49 milhões em dívidas trabalhistas e com fornecedores, além de R$ 1 bilhão em um passivo tributário.

A família Cola então decidiu vender a empresa, junto de outros seis negócios do grupo, para empresários de São Paulo. Após uma longa fase de discussão e um processo de briga entre os sócios capixabas e paulistas, o plano de recuperação foi homologado em 2019.

Para pagar as 1.480 pessoas físicas ou jurídicas com as quais o grupo tem dívidas, ficou determinado que imóveis e linhas de ônibus da companhia fossem leiloados.

IMPACTOS DO CORONAVÍRUS

Com isso, a Itapemirim conseguiria pagar em dia os salários dos funcionários e também os débitos com os demitidos.