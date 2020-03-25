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Crise financeira

Viação Itapemirim demite empregados e culpa crise do coronavírus

Empresa não informou o número de demitidos. Segundo comunicado, as ações vão ao encontro do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores

Publicado em 25 de Março de 2020 às 10:31

Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

25 mar 2020 às 10:31
Ônibus na garagem da Viação Itapemirim, grupo que está em recuperação judicial desde março de 2016
Ônibus na garagem da Viação Itapemirim, grupo que está em recuperação judicial desde março de 2016 Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo
Viação Itapemirim, que passa por uma recuperação judicial, confirmou que fez um corte recente no número de empregados. As demissões já vinham sendo especuladas entre diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado (Sindirodoviários) e empregados da empresa.
Na nota em que confirma as demissões a empresa cita a crise provocada pelo coronavírus no setor de transporte interestadual como justificativa para a alteração no quadro de funcionários.
“Na atual conjuntura, sobre a pandemia mundial e nacional de coronavírus/covid-19, os negócios de transporte interestadual, onde nosso grupo atua, foi seriamente prejudicado. Dessa forma, várias medidas de ajuste foram tomadas no sentido de seguir as orientações governamentais e colaborar com as autoridades e a sociedade”, informa a empresa.

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“Realizamos alteração do quadro de funcionários. Essa e outras ações que estamos tomando de acordo com os acontecimentos têm como objetivo preservar a empresa, reduzir os impactos financeiros e preservar a saúde dos colaboradores, clientes e população em geral”, acrescenta a nota.
A empresa não confirma o número de demitidos. O presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, disse que a entidade foi informalmente comunicada das demissões. “Um trabalhador da empresa informou ao nosso jurídico. Não foi feito nenhuma comunicação formal, mas já estamos trabalhando para garantir os direitos de quem sair da empresa”, diz.

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Um documento interno da empresa o qual a reportagem teve acesso fala de demissões em todo o Brasil, podendo chegar a 700 trabalhadores demitidos. O mesmo documento questiona a não utilização de alternativas já anunciadas pelo governo federal, como a antecipação de férias e o anúncio de férias coletivas.
Na nota enviada, a Viação Itapemirim reforçou que vem trabalhando no plano de recuperação judicial, dando continuidade à linha de governança corporativa que foi traçada.

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“Reiteramos que nossas ações vão ao encontro de nosso plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores para seguirmos cumprindo à risca o nosso acordo como estamos realizando desde que ele foi firmado”, apresenta o texto.

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